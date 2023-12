Stiri pe aceeasi tema

- Un fost ofiter din grupul Wagner va da o declaratie in fata Curtii Penale Internationale de la Haga cu privire la "atrocitatile comise impotriva civililor in Ucraina", ceea ce constituie o premiera majora, potrivit cotidianului Het Nieuwsblad.

- Rusia pornește de la ipoteza ca sancțiunile impuse impotriva sa de Statele Unite și aliații sai vor dura mulți ani, dar și de la ideea ca influența SUA asupra economiei mondiale este in scadere, a declarat vineri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de Reuters. Peskov a comentat…

- Rusia a lansat 21 de drone și trei rachete de croaziera asupra Ucrainei in cursul nopții de marți spre miercuri, dar toate dronele și doua dintre rachete au fost distruse inainte de a-și atinge țintele, au anunțat forțele aeriene ucrainene, citate de Reuters. Cea de-a treia racheta nu a fost distrusa,…

- Germania va desfașura patru avioane Eurofighter in Romania pentru a sprijini misiunea de poliție aeriana a NATO incepand cu sfarșitul lunii noiembrie, a declarat o sursa din domeniul securitații pentru Reuters, agenția de presa notand ca decizia vine la cateva saptamani dupa atacurile rusești asupra…

- Oficiali americani si europeni au inceput sa discute discret cu guvernul ucrainean despre ce ar putea implica eventualele negocieri de pace cu Rusia pentru a pune capat razboiului, potrivit unui oficial american de rang inalt si unui fost oficial american de rang inalt familiarizat cu discutiile, potrivit…

- GSP a dialogat cu Mircea Lucescu, pe parcursul zilei de vineri. Reputatul antrenor roman a acceptat sa vorbeasca despre situația pe care o are in Ucraina, țara care se afla in razboi cu Rusia de mai bine de un an și jumatate. Il Luce a comentat și pe marginea subiectului Ionuț Lupescu la Clubul Sportiv…

- Comisia de ancheta ONU a anunțat vineri ca a gasit noi dovezi privind crime de razboi comise de ruși in Ucraina, potrivit Reuters. O comisie de ancheta a ONU a anunțat vineri ca a gasit dovezi suplimentare ca forțele din Rusia au comis „atacuri fara discernamant” și crime de razboi in Ucraina, inclusiv…

- Presedintele rus Vladimir Putin este asteptat intr-o vizita oficiala in Kargazstan pe 12 octombrie, a anunțat un responsabil al administratiei prezidentiale de la Biskek, citat de agentia oficiala Kabar, relateaza AFP, citata de Agerpres.„La invitatia presedintelui Kargazstanului, Sadir Japarov, la…