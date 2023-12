Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 662. Sistemele rusesti de aparare aeriana au distrus 33 de drone lansate de Ucraina deasupra mai multor regiuni din Rusia, a anuntat, duminica, Ministerul rus al Apararii, citat de Reuters.

- Ucraina a anunțat duminica doborarea a 10 drone și o racheta ghidata lansate de Rusia in cadrul unui atac nocturn. Forțele armate ruse au lansat de fapt 12 drone Shahed, de fabricație iraniana, utilizate in mod frecvent de Moscova in atacurile din Ucraina. O racheta aeriana ghidata Kh-59 a fost de asemenea…

- Razboi in Ucraina, ziua 647. Forțele ucrainene au doborat 10 din cele 11 drone de atac Shahed lansate de ruși azi-noapte și o racheta de croaziera X-59, au anunțat Forțele Aeriene ucrainene.

- Rusia a lansat atacuri cu drone impotriva mai multor regiuni ucrainene, potrivit Comandamentului Forțelor Aeriene ale Ucrainei. Autoritațile au avertizat populația cu privire la amenințari și a recomandat oamenilor sa ramana in adaposturi

- Forțele ucrainene vor avea, in curand, capacitați de control al focului asupra Crimeei ocupate de Rusia, a promis președintele Volodimir Zelenski, intr-un discurs online la summitul parlamentar al Platformei Crimeea, potrivit Kyiv Independent. O serie de atacuri ucrainene asupra Flotei ruse a Marii…

- Fortele aeriene ucrainene au doborit vineri noaptea 30 de drone Shahed produse in Iran, din cele 40 cu care Rusia a atacat sudul si centrul Ucrainei, au anuntat simbata oficiali civili din regiunile vizate si surse militare, conform agentiei Reuters. Comandamentul ucrainean de sud a comunicat ca 20…

- Razboi Ucraina, ziua 584. Fortele aeriene ucrainene au doborat vineri noaptea 30 de drone Shahed produse in Iran, din cele 40 cu care Rusia a atacat sudul si centrul Ucrainei, au anuntat sambata oficiali civili din regiunile vizate si surse militare.

- Fortele aeriene ucrainene au anuntat joi ca sistemele lor de aparare antiaeriana au doborat 34 dintre cele 44 de drone Shahed lansate de Rusia in noaptea de miercuri spre joi in regiunile Odesa si Mikolaiv, din sudul tarii.