- Razboi in Ucraina, ziua 662. Forțele ucrainene au doborat 104 din cele 112 drone de tip kamikaze Shahed-136, lansate de Rusia in ultima saptamana, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski in discursul sau video de sambata seara.

- Sistemele de aparare aeriana ale Rusiei au distrus o racheta balistica tactica Tocika-U deasupra regiunii Belgorod, lansata de Ucraina, a declarat marti Ministerul rus al Apararii, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Ministerul a precizat ca atacul a avut loc in jurul orei locale 5 a.m. (04:00 ora…

- O nava de razboi franceza care opereaza in Marea Rosie a doborat doua drone care au fost lansate pe ea de pe coasta Yemenului, a anuntat duminica Ministerul Apararii, transmite Reuters, potrivit news.ro.Fregata multifunctionala Languedoc a interceptat si distrus o prima drona simbata, in jurul orei…

- Sistemele de aparare antiaeriana ale Rusiei au distrus noaptea trecuta 36 de drone lansate de Ucraina deasupra Marii Negre in largul Peninsulei Crimeea, a anuntat duminica dimineata Ministerul rus al Apararii, citat de Reuters. Nu sunt informații daca au existat pagube sau victime.STIRIPESURSE.RO va…

- Sistemele de aparare antiaeriana ale Rusiei au distrus noaptea trecuta 36 de drone lansate de Ucraina deasupra Marii Negre in largul Peninsulei Crimeea, a anuntat duminica dimineata Ministerul rus al Apararii.

- Unitatile antiaeriene ruse au distrus 27 de drone lansate de Ucraina deasupra Rusiei, cele mai multe dintre ele deasupra regiunii sud-vestice Kursk, de la granita cu Ucraina, a anuntat duminica Ministerul rus al Apararii, relateaza Reuters. 18 dintre drone au fost doborate deasupra regiunii Kursk, iar…

- Rusia a doborat 31 de drone ucrainene pe teritoriul sau si a respins o incercare de debarcare a fortelor ucrainene in peninsula anexata Crimeea, a anuntat miercuri dimineata Ministerul rus al Apararii, relateaza AFP."Sistemele de aparare aeriana active in regiunile Belgorod, Briansk si Kursk (la…

- Rusia a afirmat, in cursul noptii de duminica spre luni, ca a doborat mai multe drone ucrainene in Crimeea anexata, in regiunea Moscova, precum si in Belgorod si Voronej, aproape de Ucraina, noteaza AFP, citat de Agerpres."Au fost interceptate drone in zonele de vest, sud-vest, nord-vest si est ale…