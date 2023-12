Stiri pe aceeasi tema

- Șoferi de camion ucraineni mor pe capete la granița Ucrainei cu Polonia: Al treilea caz in doar o lunaUn al treilea sofer de camion ucrainean a murit in timp ce astepta, prins in blocajul de la granita cu Polonia organizat ca protest de soferii polonezi, a anuntat sambata postul public de televiziune…

- Un atac cu numeroase drone s-a produs in noaptea de sambata spre duminica in regiunea Odesa din Ucraina. O persoana a murit, a anunțat guvernatorul ucrainean al regiunii, potrivit Reuters. Resturile dintr-o drona doborata au ucis un civil in regiunea Odesa, a declarat duminica guvernatorul Oleh Kiper…

- UPDATE 7:30 Atac cu drone asupra OdeseiMai multe explozii s-au auzit noaptea trecuta in zona unor localitați din Ucraina și, potrivit surselor ucrainene, cel puțin 4 proiectile și-ar fi atins ținta. Mai multe filmari au surprins o serie de explozii in localitatea Ilicevsk. Odessa is getting lit up tonight.…

- Sistemele de aparare aeriana ale districtul Naro-Fominsk din regiunea Moscovei au detectat și interceptat o drona ucraineana care zbura spre Moscova, conform datelor preliminare, nu au existat victime sau pagube

- O racheta rusa a avariat o nava civila aparținand Liberiei care intra intr-un port din Marea Neagra in regiunea Odesa, provocand moartea unei persoane și ranirea altor patru, au declarat, miercuri, oficiali ucraineni citați de Reuters. Dupa ce s-a retras din acordul mediat de ONU care garanta transportul…

- Razboi in Ucraina, ziua 613. Barbatii ucraineni, apti de serviciul militar si care vor sa fuga din tara, sunt urmariti cu drone de serviciul ucrainean de frontiera. Intre timp, Ucraina a primit un nou sistem de aparare aeriana din Germania.

- Razboi in Ucraina, ziua 610. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat ca un atac cu drone rusești, miercuri dimineața, in vestul regiunii Khmelnitskyi, a vizat probabil centrala nucleara din zona, relateaza Reuters.

- Ucraina a doborat in cursul noptii de duminica spre luni 14 drone de atac si o racheta de croaziera lansate de Rusia spre sudul si estul tarii, dar resturile unei drone doborate au avariat un depozit din portul Odesa de la Marea Neagra, au declarat luni oficiali ucraineni, relateaza Reuters, preluat…