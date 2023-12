Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a lansat 42 de drone și 6 rachete asupra regiunilor sudice ale Ucrainei in cursul nopții de miercuri spre joi. Apararea aeriana a distrus 41 de drone, dar rachetele au ucis un civil, a anunțat armata ucraineana, potrivit Reuters.„Aparatorii cerului au reușit sa doboare 41 din cele 42 de drone…

- Rusia a lansat un atac masiv cu drone asupra Ucrainei in noaptea de vineri spre sambata, lovind elemente de infrastructura in sudul si nordul tarii, a anuntat armata ucraineana, transmite Reuters. Rusia a lansat un atac masiv cu drone asupra Ucrainei in noaptea de vineri spre sambata, lovind elemente…

- Rusia a lansat un atac masiv cu drone vineri dimineața, lovind infrastructura critica din vestul și sudul Ucrainei și distrugand case private și cladiri comerciale din Harkov, al doilea oraș ca marime din Ucraina, au declarat oficiali citați de Reuters. Forțele aeriene au declarat ca au doborat 24 de…

- Mai multe regiuni ale Ucrainei au fost atacate cu rachete și drone in noaptea de duminica spre luni. Rusia a folosit „arme balistice, rachete aeriene ghidate și drone de atac” in raidul nocturn care a vizat Ucraina, au anunțat reprezentanții forțelor aeriene de la Kiev, potrivit Sky News. Doua rachete…

- Fortele aeriene ucrainene au doborat vineri noaptea 30 de drone Shahed produse in Iran, din cele 40 cu care Rusia a atacat sudul si centrul Ucrainei, au anuntat sambata oficiali civili din regiunile vizate si surse militare.

- Ministerul apararii de la Moscova a anuntat sambata ca apararea antiaeriana a doborat noua rachete lansate din Ucraina asupra regiunii Belgorod din vestul Rusiei. Regiunea se invecineaza cu raionul Harkov din estul Ucrainei și a fost atacata de mai multe ori de forțele ucrainene pana acum. De asemenea,…

- Apararea antiaeriana a Ucrainei a doborat 27 din cele 30 de drone kamikaze Shahed si o racheta balistica Iskander lansate de Rusia in cursul noptii de luni spre marti, au raportat marti dimineata Fortele Aeriene ale Ucrainei.

- Orasul Liov din vestul Ucrainei a fost zguduit de explozii in primele ore ale zilei de marti, oficialii locali afirmand ca sistemele de aparare antiaeriana au fost angajate in respingerea unui atac aerian rusesc, informeaza Reuters, informeaza Agerpres.Atat primarul orasului, Andrii Sadovii, cat…