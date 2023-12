Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 658. Președintele SUA, Joe Biden, a anunțat ca a semnat un decret de acordare a unui ajutor militar in valoare de 200 de milioane de dolari pentru Ucraina, in cadrul unei intalniri cu Volodimir Zelenski la Casa Alba.

- Presedintele american Joe Biden il va primi marti la Casa Alba pe omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski, in condițiile in care discutiile privind ajutorul militar pentru Ucraina sunt blocate in Congres, relateaza CNN.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat, joi seara, ca a vorbit la telefon cu presedintele american Joe Biden despre mentinerea asistentei pentru Ucraina in 2024 si a spus ca va fi un „pachet semnificativ de sprijin”. Potrivit unor surse, Biden ar urma sa anunte ca solicita Congresului aprobarea…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și soția sa, Olena, au sosit la Casa Alba, unde au fost intampinați de președintele Joe Biden și de soția sa, Jill. Este a sasea intalnire dintre cei doi șefi de stat. Totodata, este a treia vizita a lui Zelenski la Washington in timpul actualei administratii…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat joi, dupa intrevederea cu presedintele american, Joe Biden, la Casa Alba, ca SUA va ajuta Ucraina sa isi consolideze apararea aeriana pe durata iernii care se apropie, informeaza Rador."Am ajuns la un acord pentru intarirea capacitatilor de aparare…

- Casa Alba a anuntat joi ca Statele Unite vor livra Ucrainei „importante” mijloace de aparare aeriana, dar presedintele Joe Biden nu doreste sa furnizeze rachete ATACMS cu raza lunga de actiune solicitate de presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, aflat in vizita la Washington, relateaza AFP.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski se va intalni cu Joe Biden joia viitoare la Casa Alba. Congresul american dezbate un nou pachet de ajutor de 25 miliarde de dolari pentru Kiev, a indicat vineri o sursa apropiata dosarului pentru AFP. Zelenski ar urma de asemenea sa se prezinte in fata Congresului…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski se va intalni cu Joe Biden joia viitoare la Casa Alba, intr-un moment in care Congresul american dezbate un nou pachet de ajutor de 25 miliarde de dolari pentru Kiev, a indicat vineri o sursa apropiata dosarului pentru AFP. Aceasta vizita la Washington este…