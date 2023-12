Stiri pe aceeasi tema

- Tarile membre ale Uniunii Europene sunt aproape de a ajunge la un acord cu privire la al 12-lea pachet de sanctiuni contra Rusiei, care se va concentra pe interzicerea importurilor de diamante provenite din Rusia si pe noi masuri privind petrolul rusesc, transmite luni Reuters, care citeaza patru surse…

- Parlamentarii ucraineni din Rada suprema au facut apel la tarile UE sa aprobe negocierile de aderare cu Ucraina, potrivit unei declaratii adoptate de majoritatea parlamentara, a relatat agenția de știri DPA, preluata de Agerpres.Parlamentul ucrainean s-a reunit cu usile inchise din cauza legii martiale…

- Tarile europene trebuie sa "accelereze investitiile in productia de munitie" impotriva unei amenintari militare din partea Rusiei, in cazul in care SUA nu pot sustine Europa in mod eficient, potrivit unui raport al Institutului Regal al Serviciilor Unite (RUSI).In lucrarea sa, profesorul Justin Bronk,…

- Statele baltice doresc ca Uniunea Europeana sa depuna eforturi mai mari pentru a se asigura ca planul UE privind livrarea de munitie catre Ucraina nu va esua, relateaza dpa, preluata de Agerpres. Statele UE au luat decizia de a livra Ucrainei 1 milion de proiectile pana in martie 2024 pentru a-i sustine…

- Comisia Europeana (CE) spera sa anunte maine un nou pachet de sanctiuni impotriva Rusiei, care ar trebui sa conduca la incetarea exporturilor de diamante rusesti catre UE, a declarat seful diplomatiei europene, Josep Borrell. “Suntem in curs de finalizare a ultimelor detalii din acest pachet” de sanctiuni,…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, considera ca alegerea este fie de a sustine Rusia, fie de a sustine Ucraina, mentionand ca aceia care sustin Rusia nu sunt sinceri deoarece ar trebui sa fie impotriva NATO si Uniunii Europene, asa cum este Rusia. El afirma ca acestor oameni le doreste pace,…

- Premierul Ucrainei, Denis Smihal, a declarat, marti, ca urmatorul pachet de sancțiuni ale Uniunii Europene impotriva Rusiei ar trebui sa conțina restricții impotriva Rosatom, compania de stat specializata in energie nucleara, precum si impotriva industriei ruse a diamantelor, conform RBC, scrie Rador…

- Țarile NATO au inceput sa se pregateasca pentru confruntarea cu Rusia și revenirea la principiile apararii colective impotriva unui adversar global cu 14 ani inainte de inceperea operatiunii militare speciale - in anul 2008. Aceasta declarație a fost facuta de șeful Comitetului Militar NATO, amiralul…