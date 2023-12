Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a doborat luni rachete lansate de Rusia intr-un atac asupra Kievului, cel puțin patru persoane fiind ranite de resturile care au cazut in mai multe cartiere ale capitalei, au anunțat oficiali.

- Zece persoane au fost ranite și cinci au ramas sub daramaturi in urma atacurilor aeriene, lansate de ruși asupra unor localitați din estul Ucrainei. Un bloc, noua case și o secție de Poliție au fost avariate. Rachetele rusești au fost lansate in cursul nopții și au vizat regiunea ucraineana Donețk,…

- Patru persoane au murit și cinci au fost ranite in timpul unui bombardament rusesc asupra regiunii Herson, potrivit Sky News. Oficialii ucrainenii au spus ca, joi, patru persoane au fost ucise și cinci au fost ranite in bombardamentele rusești asupra regiunii de sud a Ucrainei, Herson. Rușii au bombardat…

- Doua persoane au fost ucise luni dimineața dupa ce rușii au bombardat o parcare din orașul Herson din sudul Ucrainei, au declarat autoritațile ucrainene, potrivit Reuters. Procurorii regionali au deschis o ancheta pentru crime de razboi in legatura cu atacul care a avut loc in jurul orei 9.00 dimineața.…

- Un șantier naval din regiunea Odesa a fost lovit de rachete rusești. Doua persoane au fost ranite, iar pagubele sunt importante, anunța guvernatorul ucrainean al regiunii, potrivit Reuters. Guvernatorul regiunii Odesa din sudul Ucrainei a anunțat ca doua persoane au fost ranite și cladirile au fost…

- Santierul naval din Sevastopol, in Crimeea, a luat foc miercuri in urma unui atac ucrainean cu rachete asupra portului. Cel putin 24 de persoane au fost ranite in atac, a anuntat guvernatorul instalat de rusi al orasului, Mihail Razvojaiev, transmite Reuters. „Toate serviciile de urgenta lucreaza la…

- Administrația Biden este pe punctul de a aproba expedierea catre Ucraina a unor rachete cu raza lunga de acțiune echipate cu bombe cu dispersie, cu scopul de a consolida capacitațile Kievului impotriva teritoriilor ocupate de Rusia. Aceste bombe prezinta insa riscuri uriașe pentru populația civila.