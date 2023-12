Stiri pe aceeasi tema

- Patru civili ucraineni au fost uciși in urma unor atacuri asupra unor zone rezidențiale in cursul nopții de sambata spre duminica, scrie The Guardian. In cursul nopții, patru civili ucraineni au fost uciși in urma unor lovituri asupra unor zone rezidențiale din regiunile Harkov, Donețk și Herson, a…

- Razboi in Ucraina, ziua 655. Ucraina a fost nevoita sa ceara asistenta de urgenta din Romania si Polonia pentru a treia oara de la inceputul iernii din cauza unui deficit in sistemul energetic

- Razboi in Ucraina, ziua 653. Rusia a reluat utilizarea bombardierelor strategice pentru atacuri asupra Ucrainei pentru prima ora in mai mult de doua luni, a declarat vineri seful administratiei militare a Kievului.

- Timpul de așteptare pentru automarfare in Punctul de trecere a frontierei de la Halmeu, la granița cu Ucraina, este, joi dupa-amiaza, de 720 de minute pentru automarfare.Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontiera Sighetu Marmației anunța ca, ținand cont de timpii crescuti de asteptare la automarfare…

- UPDATE: Cel putin sase persoane au fost ucise si 14 au fost ranite sambata seara, in urma atacurilor rusesti cu rachete asupra unui depozit postal in regiunea Harkov din nord-estul Ucrainei, transmite AFP.Presedintele Volodimir Zelenski a distribuit o inregistrare video pe retelele de socializare cu…

- Razboi in Ucraina, ziua 597. Olanda este pregatita sa trimita peste o duzina de avioane F-16 la un centru de pregatire din Romania, astfel incat piloții ucraineni sa poata incepe pregatirea pe aceste aeronave in cateva saptamani.

- Razboi in Ucraina, ziua 580: Presedintele Volodimir Zelenski a declarat, luni seara, in discursul adresat natiunii, ca asteapta si de la alte tari vecine o cooperare constructiva in problema cerealelor asa cum a fost cu Romania si Bulgaria. Zelenski anunța ca tancurile americane de tip Abrams au sosit…

- Copiilor ucraineni refugiați le este dor de familia lor, de prietenii și de animalele de companie lasate in urma și iși fac griji in ceea ce privește integrarea in țari a caror limba nu o cunosc, dar nu vor sa se intoarca acasa, pana cand țara lor nu va fi in siguranța, arata datele celui mai recent…