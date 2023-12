Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin doi oameni au murit in urma unui bombardament care a lovit o zona rezidențiala din orașul Herson. Autoritațile ucrainene au publicat imagini cu cadavrele intinse pe trotuar și cu distrugerile facute de ruși. Cel puțin doua persoane au fost ucise și una a fost ranita intr-un atac rusesc asupra…

- Rachetele rusești au lovit un spital și o mina din estul Ucrainei, au anunțat oficialii ucraineni. Doua persoane au murit și mai multe au fost ranite, potrivit Reuters. Bombardamentele rusești s-au desfașurat pe parcursul nopții și au vizat regiunile Donețk și Harkov din estul Ucrainei, au declarat…

- Doua persoane au fost ucise luni dimineața dupa ce rușii au bombardat o parcare din orașul Herson din sudul Ucrainei, au declarat autoritațile ucrainene, potrivit Reuters. Procurorii regionali au deschis o ancheta pentru crime de razboi in legatura cu atacul care a avut loc in jurul orei 9.00 dimineața.…

- In sudul Ucrainei, bombardamente au lasat in bezna peste 28.000 de consumatori in orasul Herson, bombardat intensiv de catre armata rusa aproape zilnic, iar alti peste 3.000 in regiunea Herson, anunta pe Telegram ministerul. Ministerul Energiei nu precizeaza insa cand au avut loc aceste intreruperi…

- UPDATE: Cel putin sase persoane au fost ucise si 14 au fost ranite sambata seara, in urma atacurilor rusesti cu rachete asupra unui depozit postal in regiunea Harkov din nord-estul Ucrainei, transmite AFP.Presedintele Volodimir Zelenski a distribuit o inregistrare video pe retelele de socializare cu…

- Volodimir Zelenski le-a vorbit ucrainenilor, duminica seara, despre pregatirile pentru a face fata loviturilor rusesti care vor lovi infrastructura critica pe masura ce vine frigul. El a anuntat ca vor fi puse in aplicare masuri care nu au mai fost folosite pana acum. In acelasi timp, este esential…

- Cel puțin șase persoane au fost ucise in atacurile rusești asupra Ucrainei in ultimele 24 de ore, au anunțat duminica oficiali locali, transmite The Guardian. Potrivit AP, doua persoane au fost ucise și alte trei au fost ranite in regiunea Herson, dupa ce peste 100 de obuze au bombardat zona in weekend,…

- Zeci de atacuri aeriene lansate de ruși au vizat mai multe regiuni din Ucraina in noaptea de duminica spre luni. O persoana a murit, iar doi copii și cațiva adulți au fost raniți in timpul bombardamentelor. Rușii au lansat 71 de atacuri in ultimele 24 de ore, „vizand cartierele rezidențiale”, dar și…