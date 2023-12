Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 653. Rusia a reluat utilizarea bombardierelor strategice pentru atacuri asupra Ucrainei pentru prima ora in mai mult de doua luni, a declarat vineri seful administratiei militare a Kievului.

- Operatorul retelei de electricitate a Ucrainei, Ukrenergo, a anuntat joi ca vremea rece a dus la cresterea consumului de curent cu 2,7% peste nivelul preconizat, cauzand un deficit in sistemul de alimentare cu energie electrica ce este completat prin importuri din din Polonia, Slovacia si Romania.Ukrenergo…

- UPDATE 01:00 Rusia bombardeaza trei localitati din regiunea SumiTrupele ruse au intensificat loviturile de artilerie asupra regiunii Sumi. Trei localitati de granita au fost vizate de rusi. Oficialii regionali au inregistrat 34 de explozii in urma bombardamentelor. UPDATE 00:48 Zelenski: Peste 100…

- Razboi in Ucraina, ziua 581: Un videoclip lansat de Rusia, marți, pare sa il arate pe comandantul Flotei de la Marea Neagra in viața, la doar cateva zile dupa ce Ucraina a susținut ca a fost ucis intr-un atac asupra Crimeei.

- Ucraina intenționeaza sa declanșeze o acțiune in cadrul Organizației Mondiale a Comerțului impotriva celor trei țari UE, pe care le acuza de impunerea unor restricții „ridicole”, a afirmat un oficial de la Kiev pentru Politico. Kievul va acționa in judecata Polonia, Ungaria și Slovacia din cauza deciziei…

- Restrictiile impuse de Uniunea Europeana in luna mai au permis Poloniei, Bulgariei, Ungariei, Romaniei si Slovaciei sa interzica vanzarile interne de grau, porumb, rapita si seminte de floarea-soarelui ucrainene, permitand in acelasi timp tranzitul unor astfel de incarcaturi pentru export in alta parte.…

- Avand in vedere ca invazia Rusiei in Ucraina a alimentat achizițiile militare de-a lungul flancului estic al NATO, mai mulți aliați europeni avanseaza achizițiile de noi vehicule de lupta pentru infanterie, pe roți și pe șenile. Romania, țara NATO, are și ea propriul program. Din strainatate sau cu…