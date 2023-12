UPDATE 6:30 Un numar de 18 drone, care au fost lansate din peninsula Crimeea, precum si racheta, au fost respinse cu succes, au anuntat luni Fortele Aeriene Ucrainene pe Telegram.Initial, nu au fost raportate victime sau pagube.In total, apararea antiaeriana a fost activa in noua regiuni ale tarii in timpul noptii, potrivit sursei citate.Autoritatile ruse au confirmat oficial decesul unui alt general in Ucraina."Comandantul adjunct al Corpului 14 de armata al Flotei Marii Nordului, generalul-maior Vladimir Zavadski, a cazut in lupta in regiunea operatiunii militare speciale", a informat pe Telegram…