UPDATE 5 Administratia de la Washington monitorizeaza atent situatia, dar, in pofida afirmatiilor oficialilor rusi, nu crede ca exista riscuri ca Rusia sa utilizeze arme nucleare sau sa atace state membre NATO, afirma un oficial american. „Continuam sa monitorizam capabilitatile nucleare ruse in fiecare zi cat se poate de bine si nu consideram ca exista […] Articolul RAZBOI IN UCRAINA, ziua 65. Moscova se opune unui coridor umanitar pentru cei din fabrica Azovstal UPDATE 5 Administratia SUA nu crede ca exista riscuri ca Rusia sa utilizeze arme nucleare