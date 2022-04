Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 3 Fortele armate ruse si-au oprit temporar ofensiva in estul Ucrainei in timpul noptii de joi spre vineri, a anuntat Statul Major al fortelor armate ucrainene, transmite dpa. „In directia Izium, (dusmanul) nu a efectuat nicio operatiune ofensiva”, a transmis Statul Major in ultimul buletin de…

- UPDATE 2 Un submarin rusesc cu propulsie diesel staționat in Marea Neagra a fost folosit pentru a lovi ținte militare ucrainene cu rachete de croaziera Kalibr, relateaza Sky News. In imaginile difuzate de Ministerul rus al Apararii, o salva de rachete a fost vazuta ieșind din mare și zburand spre orizont.…

- Rusia a respins joi apelurile la negocieri privind crearea unui coridor umanitar pentru toti cei blocati in combinatul siderurgic Azovstal din orasul Mariupol, transmite dpa. ‘Presedintele (Vladimir Putin) a spus-o foarte clar: civilii pot pleca si o pot face in orice directie, militarii trebuie sa…

- UPDATE 4 Rusia va deschide luni un coridor umanitar pentru ca civilii sa paraseasca combinatul siderurgic Azovstal din orașul Mariupol, potrivit agenției de presa Interfax, citata de Sky News. Rapoartele au aratat ca incetarea focului a avut loc de la ora 11:00 GMT, iar orice civil din uzina ar fi putut…

- UPDATE 3 Forțele rusești incearca, sambata, sa ia cu asalt uzina siderurgica Azovstal din Mariupol, afirma un oficial ucrainean, ultima reduta a orașului. Ultimele trupe ucrainene din orașul asediat Mariupol s-au refugiat in uzina siderurgica Azovstal și se crede ca acestea sunt blocate acolo impreuna…

- UPDATE 1 Armata rusa a cerut din nou fortelor ucrainene din orasul-port Mariupol sa se predea, transmite agenția DPA. Intr-o declaratie, generalul-maior Mihail Mizintev afirma ca, luand in considerare situatia catastrofala de la otelaria Azovstal, luptatorilor ucraineni si „mercenarilor straini” aflati…

- UPDATE 6 Presedintele rus Vladimir Putin a justificat vineri invazia rusa in Ucraina, promitand zecilor de mii de simpatizanti ai sai adunati la un miting pe stadionul Lujniki din Moscova, care agitau drapelul national, ca obiectivele Kremlinului vor fi atinse in Ucraina. „Stim ce trebuie sa facem,…