Rusia a respins joi apelurile la negocieri privind crearea unui coridor umanitar pentru toti cei blocati in combinatul siderurgic Azovstal din orasul Mariupol, transmite dpa. „Presedintele (Vladimir Putin) a spus-o foarte clar: civilii pot pleca si o pot face in orice directie, militarii trebuie sa iasa si sa depuna armele”, a declarat pentru TASS purtatorul […] Articolul RAZBOI IN UCRAINA, ziua 65. Moscova se opune unui coridor umanitar pentru cei din fabrica Azovstal. Crește riscul de recesiune in Europa a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .