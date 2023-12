Stiri pe aceeasi tema

- Serviciile occidentale de informații estimeaza ca nu vor exista deplasari semnificative ale liniilor frontului in urmatoarele luni, au declarat doi oficiali occidentali și unul american pentru CNN.

- Fortele ucrainene se vor confrunta cu o iarna „dura” si cu un an dificil, deoarece evaluarile serviciilor de informatii occidentale nu indica miscari semnificative pe linia frontului in urmatoarele luni, au declarat pentru CNN doi oficiali occidentali si un inalt oficial militar american, conform News.ro.Pe…

- Razboi in Ucraina, ziua 633. In raportul lor zilnic asupra evoluției pe campul de lupta, serviciile britanice de informații au evaluat ca in ultima saptamana, cele mai intense lupte terestre au avut loc in trei zone ale liniei de contact, fara ca vreuna d

- Forțele ucrainene vor avea, in curand, capacitați de control al focului asupra Crimeei ocupate de Rusia, a promis președintele Volodimir Zelenski, intr-un discurs online la summitul parlamentar al Platformei Crimeea, potrivit Kyiv Independent.O serie de atacuri ucrainene asupra Flotei ruse a Marii Negre…

- Forțele ucrainene vor avea, in curand, capacitați de control al focului asupra Crimeei ocupate de Rusia, a promis președintele Volodimir Zelenski, intr-un discurs online la summitul parlamentar al Platformei Crimeea, potrivit Kyiv Independent. O serie de atacuri ucrainene asupra Flotei ruse a Marii…

- Surse ruse au susținut pe scara larga ca forțele ruse sunt acum capabile sa interzica toate liniile de comunicații terestre ucrainene (GLOC) in Avdiivka, deși un proeminent blogger rus a declarat ca aceste afirmații sunt premature.

- Continue reading LIVE TEXT | Razboi in Ucraina. Forțele armate ucrainene au neutralizat 224 soldați ruși. Artileria occidentala produce pagube semnificative rușilor in apropiere de Bahmut. at Info real.

- Contraofensiva Ucrainei impotriva fortelor rusesti va continua si dupa debutul vremii reci si umede de la sfarsitul acestui an, a declarat seful serviciilor de informatii de la Kiev, Kirilo Budanov, conform Mediafax.Ucraina a lansat in aceasta vara o contraofensiva ce a inregistrat progrese in ultimele…