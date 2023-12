Stiri pe aceeasi tema

- Capitala Ucrainei a fost vizata sambata dimineata de un atac masiv cu drone explozive al Rusiei, care a facut cel putin doi raniti, au anuntat autoritatile ucrainene. Nu mai puțin de 75 de drone au fost lansate asupra Kievului, dintre care 71 au fost doborate, potrivit armatei ucrainene.

- Armata rusa susține ca a reușit sa opreasca avansul forțelor ucrainene folosind unitațile sale de artilerie autopropulsata de 155 mm „Gyacinth-S” pe direcția Kupiansk, fiind trase aproximativ 87 de lovituri pe zi, potrivit Ministerului rus al Apararii,

- Rusia a doborat 31 de drone ucrainene pe teritoriul sau si a respins o incercare de debarcare a fortelor ucrainene in peninsula anexata Crimeea, a anuntat miercuri dimineata Ministerul rus al Apararii, relateaza AFP."Sistemele de aparare aeriana active in regiunile Belgorod, Briansk si Kursk (la…

- Fortele aeriene ucrainene au doborit vineri noaptea 30 de drone Shahed produse in Iran, din cele 40 cu care Rusia a atacat sudul si centrul Ucrainei, au anuntat simbata oficiali civili din regiunile vizate si surse militare, conform agentiei Reuters. Comandamentul ucrainean de sud a comunicat ca 20…

- Șaptesprezece dintre cele 22 de drone lansate de armata rusa in noaptea de miercuri spre joi asupra Ucrainei au fost distruse, au raportat joi dimineața Fortele Aeriene ale Ucrainei, fara a comunica informatii cu privire la eventuale pagube sau victime.

- Fortele aeriene ucrainene au doborat 16 din cele 20 de drone "Shahed", de fabricatie iraniana, lansate de Rusia in cursul noptii in cel de-al cincilea atac din aceasta saptamana asupra regiunii sudice Odesa, unde se afla porturile de la Dunare aflate in imediata apropiere de granita cu Romania, relateaza…

- Rusia a lansat miercuri dimineata un atac cu rachete si drone asupra capitalei ucrainene Kiev si a regiunii Odesa, ucigand un civil si provocand incendii si distrugeri in portul Izmail de pe fluviul Dunarea, situat in apropiere de granita cu Romania, relateaza Reuters , care citeaza un comunicat al…