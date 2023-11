Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 400 de localitati din Ucraina sunt fara electricitate din cauza conditiilor meteorologice „extrem de dificile”, a anuntat duminica presedintele Volodimir Zelenski, in contextul in care sistemul de electricitate ucrainean este amenintat de bombardamentele rusesti, potrivit Agerpres.

- Razboi in Ucraina, ziua 642. Sute de localitati au ramas fara electricitate din cauza furtunilor de zapada si a temperaturile scazute, in timp ce presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski a anuntat, in discursul zilnic, ca inginerii lucreaza pentru a res

- Razboi in Ucraina, ziua 610. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat ca un atac cu drone rusești, miercuri dimineața, in vestul regiunii Khmelnitskyi, a vizat probabil centrala nucleara din zona, relateaza Reuters.

- Forțele armate ale Ucrainei au respins zeci de atacuri rusești pe mai multe direcții. Dupa cum se menționeaza intr-un mesaj de pe pagina de Facebook a Statului Major al Forțelor Armate ale Ucrainei , peste 70 de ciocniri de lupta au avut loc in cursul zilei.

- Generalul in retragere Ben Hodges, fostul comandant al Armatei americane din Europa, a argumentat ca decizia armatei ucrainene de a pune accentul pe atacurile asupra artileriei, cartierelor generale și centrelor logistice rusești face parte dintr-un plan strategic mai amplu, care nu se concentreaza…

- UPDATE 01:00 Rusia bombardeaza trei localitati din regiunea SumiTrupele ruse au intensificat loviturile de artilerie asupra regiunii Sumi. Trei localitati de granita au fost vizate de rusi. Oficialii regionali au inregistrat 34 de explozii in urma bombardamentelor. UPDATE 00:48 Zelenski: Peste 100…

- Un bombardament rusesc, care a lovit cladiri rezidentiale din Harkov, in nord-estul Ucrainei, la granita cu Rusia, a omorat un copil de 10 ani si a ranit cel putin 23 de persoane, au anuntat autoritatile ucrainene, relateaza Agerpres. Menționam ca acest bombardament survine la o zi dupa un atac rusesc…