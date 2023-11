Lupte grele se dau in estul Ucrainei, anunța ucrainenii. Aceștia spun ca rușii incearca sa ocupe orașul Avdiivka și avanseaza din toate parțile, a declarat un oficial local. Rușii efectueaza atacuri terestre și aeriene asupra Avdiivka inca de la jumatatea lunii octombrie, incercand sa avanseze in regiunea Donbas. In ultimele zile, atacurile s-au intensificat, au […] Articolul Razboi in Ucraina, ziua 641. Lupte grele in estul Ucrainei. Rușii ataca un oraș din toate direcțiile a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .