Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat joi ca tara sa a preluat initiativa in Marea Neagra, cu ajutorul dronelor maritime, si a obligat flota militara rusa sa se retraga, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . „Pentru prima data in lume, in Marea Neagra a inceput sa actioneze o flota…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus, sambata, ca actualul conflict dintre Israel si miscarea islamista palestiniana Hamas „a deturnat atentia” de la razboiul dintre Ucraina si Rusia, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

- Forțele ucrainene vor avea, in curand, capacitați de control al focului asupra Crimeei ocupate de Rusia, a promis președintele Volodimir Zelenski, intr-un discurs online la summitul parlamentar al Platformei Crimeea, potrivit Kyiv Independent.O serie de atacuri ucrainene asupra Flotei ruse a Marii Negre…

- Chiar daca toata lumea privește cu ingrijorare mai mult spre conflictul armat dintre Israel lu gruparea terorista Hamas din Fașia Gaza, razboiul de la granița Romaniei, dintre Ucraina și Rusia, continua. Exploziile și atacurile din ambele parți nu se opresc, iar președintele Volodimir Zelenski a primit…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a subliniat luni, 16 octombrie, importanta extraordinara a cooperarii intre toate structurile tarii sale, in cea de-a 600-a zi de razboi la scara larga lansat de Rusia impotriva Ucrainei, relateaza Agerpres . Fie ca este vorba despre initiative militare, de…

- Razboi in Ucraina, ziua 574. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat Rusia ca manipuleaza piețele globale de alimente pentru a incerca sa obțina recunoașterea internaționala a proprietații asupra terenurilor pe care le-a confiscat de la Kiev.

- Ucraina nu se asteapta ca NATO sa intre in razboi cu Rusia prin invocarea Articolului 5 pentru ca o bucata dintr-o drona militara rusa a cazut pe teritoriul Romaniei, insa considera ca ar fi nevoie de mai multa fermitate pentru evitarea unor situatii de acest fel in viitor, spune Mihailo Podoliak, consilier…

- Ministrul apararii ucrainean, Oleksii Reznikov, a recunoscut ca Ucraina inregistreaza pierderi in contraofensiva sa de recuperare a teritoriilor ocupate de Rusia, dar da asigurari ca situatia este departe de a fi „critica” si ca armata nu are nevoie deocamdata de un nou val de mobilizare, transmite…