- Kremlinul a apreciat joi ca Alianta Nord-Atlantica(NATO) se va implica din ce in ce mai mult din punct de vedere militar in conflictul din Ucraina, dar a subliniat ca acest lucru nu se va rasfrange asupra deciziei Rusiei de a-si atinge obiectivele pe care si le-a stabilit atunci cand si-a lansat campania…

- Ministerul rus al Apararii a raportat neuralizarea a peste 255 de soldați ai forțele armate ucrainene pe direcția Krasnolimansk. Trupele grupului rus „Centru” au lovit aproximativ 130 de ținte ale Forțelor Armate ale Ucrainei pe direcția Krasnolimansk

- Kremlinul considera ca alegerile prezidențiale și parlamentare din Rusia trebuie sa se desfașoare conform calendarului, indiferent de "operațiunea militara speciala" din Ucraina, a declarat luni purtatorul de cuvant al președinției, Dmitri Peskov, citat de AFP, potrivit

- Ministerul de Externe al Austriei a comunicat despre convocarea ambasadorului rus la Viena, Dmitri Liubinski. Dupa cum se arata in comunicat MAE postat pe Twitter, ambasadorul rus a fost chemat in legatura cu situația din regiunea Harkov unde, potrivit afirmației parții ucrainene, forțele rusești ar…

- Presedintele rus Vladimir Putin a semnat un decret care stabileste campania de recrutare de toamna. Astfel ca sunt chemați 130.000 de cetateni la serviciul militar obligatoriu.Potrivit noului decret, toti barbatii din Rusia cu varste intre 18 si 27 de ani sunt obligati sa efectueze un serviciu militar…

- Kremlinul a declarat ca tancurile americane Abrams furnizate Ucrainei nu vor schimba rezultatul ofensivei sale și ca vor „arde”, dupa ce Kievul a primit livrarile de vehicule blindate, relateaza BBC . Kievul a anunțat saptamana aceasta ca a primit livrari de tancuri de lupta Abrams din SUA, consolidandu-și…

- „Niciun acord” nu a fost semnat in timpul vizitei liderului nord-coreean Kim Jong-un in Rusia, care a inceput marți, 12 septembrie, a declarat vineri purtatorul de cuvant al lui Putin, Dmitri Peskov, citat de Le Figaro . „Nu a fost semnat niciun acord și nici nu s-a planificat semnarea vreunuia”, a…

- Kremlinul a declarat miercuri ca ancheta referitoare la accidentul aviatic in care si-a pierdut viata seful mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin , ia in calcul inclusiv posibilitatea ca acesta sa fi fost provocat in mod deliberat. Este prima recunoastere explicita care vine de la Kremlin a faptului…