- Uniunea Europeana a pregatit un proiect care sa ofere Ucrainei garanții de securitate pe termen lung, printre care un mecanism de sprijin militar, un cadru de instruire a armatei și asistența in dezvoltarea industriei de aparare.

- Premierul Marcel Ciolacu a transmis miercuri, la Forumul Rebuilding Ukraine, ca Ucraina poate conta pe Romania acum si pe termen lung in privinta procesului de reconstructie si a sustinerii integrarii Ucrainei in NATO si Uniunea Europeana. "Azi la Kiev, impreuna cu omologul meu, proiectam intr-un…

- Razboi in Ucraina, ziua 596. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri ca a obtinut asigurari de la Washington ca ajutorul militar pentru tara sa va ramane "constant si neintrerupt"

- Situatia de securitate din Ucraina si de la granitele Ucrainei este "grava", a afirmat, luni, ministrul de Externe, Luminita Odobescu, care participa la Kiev la reuniunea informala a sefilor diplomatiilor din Uniunea Europeana.

- Liderul majoritatii din Senat, Chuck Schumer, liderul minoritatii, Mitch McConnell, si reprezentantii comisiilor de alocari au declarat ca se asteapta ca Senatul sa lucreze "pentru a se asigura ca guvernul SUA continua sa ofere un sprijin economic si de securitate critic si sustinut pentru Ucraina",…

- Razboi in Ucraina, ziua 575. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a justificat, miercuri, la Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite inarmarea Kievului și impunerea de sancțiuni Moscovei ca acțiuni de aparare a Cartei fondatoare a ONU.

- Gergely Gulyas, șeful de cabinet al premierului Viktor Orban, a afirmat ca Occidentul ar trebui sa ofere Rusiei garanții de securitate și sa impiedice Ucraina sa adere la NATO. Afirmațiile acestuia ar putea sa deterioreze și mai mult relațiile deja dificile ale Kievului cu Budapesta.

- Razboi in Ucraina, ziua 558. Volodimir Zelenski, presedintele Ucrainei, l-a demis pe ministrul Apararii, Oleksii Reznikov, aflat in functie de la inceputul razboiului si l-a numit pe Rustem Umerov, un politician si om de afaceri cu origini in Crimeea.