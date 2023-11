Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au fost ucise luni dimineața dupa ce rușii au bombardat o parcare din orașul Herson din sudul Ucrainei, au declarat autoritațile ucrainene, potrivit Reuters. Procurorii regionali au deschis o ancheta pentru crime de razboi in legatura cu atacul care a avut loc in jurul orei 9.00 dimineața.…

- Infrastructura energetica ucraineana a fost atacata de ruși de zeci de ori in ultimele saptamani, a anunțat Ministerul Energiei din Ucrainei. Rușii au atacat infrastructura energetica de 60 de ori in ultimele saptamani, susține ministerul ucrainean, potrivit Sky News. Prin intermediul unui comunicat,…

- Un șantier naval din regiunea Odesa a fost lovit de rachete rusești. Doua persoane au fost ranite, iar pagubele sunt importante, anunța guvernatorul ucrainean al regiunii, noteaza Reuters, potrivit Mediafax.Guvernatorul regiunii Odesa din sudul Ucrainei a anunțat ca doua persoane au fost ranite și…

- Mai multe regiuni ale Ucrainei au fost atacate cu rachete și drone in noaptea de duminica spre luni. Rusia a folosit „arme balistice, rachete aeriene ghidate și drone de atac” in raidul nocturn care a vizat Ucraina, au anunțat reprezentanții forțelor aeriene de la Kiev, potrivit Sky News. Doua rachete…

- Cel puțin șase persoane au fost ucise in atacurile rusești asupra Ucrainei in ultimele 24 de ore, au anunțat duminica oficiali locali, transmite The Guardian. Potrivit AP, doua persoane au fost ucise și alte trei au fost ranite in regiunea Herson, dupa ce peste 100 de obuze au bombardat zona in weekend,…

- Zeci de atacuri aeriene lansate de ruși au vizat mai multe regiuni din Ucraina in noaptea de duminica spre luni. O persoana a murit, iar doi copii și cațiva adulți au fost raniți in timpul bombardamentelor. Rușii au lansat 71 de atacuri in ultimele 24 de ore, „vizand cartierele rezidențiale”, dar și…

- Orașul din nord-estul Ucrainei, ocupat inițial de ruși, apoi eliberat de forțele Kievului, este iarași sub asaltul trupelor Moscovei. E neclar daca rușii chiar vor orașul sau incearca sa deturneze o parte din trupele ucrainene care lupta in sud, spun oficialii citați de Washington Post. In sud, trupele…