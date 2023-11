Stiri pe aceeasi tema

- Superioritatea aeriana și in materie de artilerie a Moscovei ii imping la limita puterilor pe aparatorii orașului strategic Avdiivka din Donețk, pe masura ce muniția lor se epuizeaza, relateaza El Pais USA, intr-un amplu reportaj.

- Rusia a angajat probabil parți din cel puțin opt brigazi in luptele pentru capturarea orașului Avdiivka, iar forțele care opereaza acolo au suferit probabil unele dintre cele mai mari rate de pierderi ale Rusiei din 2023, a raportat Ministerul britanic al Apararii la 28 octombrie.

- Rusia dispune de proiectile de artilerie pentru un inca an de ostilitați active in Ucraina, iar intensificarea angajarii forțelor sale in zonele Avdiivka (regiunea Donețk) și Kupiansk (regiunea Harkov) ar putea indica pregatirea unei noi ofensive, potrivit serviciilor estoniene de informații

- Armata rusa, cu un grad ridicat de probabilitate, a lansat o ofensiva coordonata in mai multe direcții din estul Ucrainei, inclusiv asupra orașului Avdiivka, in regiunea Donețk, potrivit celui mai recent raport al serviciilor secrete britanice, citat de BBC și G4media . „Trupele rusești din Donețk…

- Surse ruse au susținut pe scara larga ca forțele ruse sunt acum capabile sa interzica toate liniile de comunicații terestre ucrainene (GLOC) in Avdiivka, deși un proeminent blogger rus a declarat ca aceste afirmații sunt premature.

- Razboi in Ucraina, ziua 598. Avdiivka, o localitate cunoscuta și sub numele de "Poarta catre Donețk", a devenit centrul unor lupte extrem de dure, dupa ce armata rusa a declanșat o ofensiva in aceasta zona.

- Avdiivka, o localitate cunoscuta și sub numele de „Poarta catre Donețk”, capitala regiunii cu același nume pe care forțele ruse incearca sa o cucereasca de la inceputul razboiului ucrainean, a devenit de cateva zile centrul unor lupte extrem de dure, dupa ce armata rusa a declanșat o ofensiva in aceasta…

- Guvernul britanic a anunțat ca serviciile militare și de securitate ale Regatului Unit vor desfașura operațiuni de monitorizare in Marea Neagra pentru a descuraja Rusia sa atace navele comerciale care transporta cereale din Ucraina catre țarile in curs de dezvoltare. Acest efort va implica utilizarea…