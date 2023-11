Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a sancționat 37 de grupuri rusești și 108 persoane, inclusiv un fost prim-ministru și un fost ministru al educației. El spune ca urmarește sa combata rapirile de copii din Ucraina in timpul razboiului și alte „terori rusești”, potrivit Reuters. „Intensificam…

- Forțele rusești, concentrate de saptamani intregi pe cucerirea orașului-cheie Avdiivka din estul Ucrainei, sunt acum hotarate sa captureze vasta sa uzina de cocsificare, a declarat primarul orașului, potrivit Reuters. Statul Major General al Ucrainei, intr-o informare publicata vineri seara, a spus…

- Un șantier naval din regiunea Odesa a fost lovit de rachete rusești. Doua persoane au fost ranite, iar pagubele sunt importante, anunța guvernatorul ucrainean al regiunii, noteaza Reuters, potrivit Mediafax.Guvernatorul regiunii Odesa din sudul Ucrainei a anunțat ca doua persoane au fost ranite și…

- Decizia Washingtonului de a trimite rachete ATACMS cu raza lunga de actiune in Ucraina a fost „o greseala grava” care va avea consecinte serioase, a declarat, miercuri, ambasadorul Rusiei in SUA, dupa ce Kievul a declarat ca a folosit aceste arme pentru prima data, transmite Reuters.

- Cel puțin șase persoane au fost ucise in atacurile rusești asupra Ucrainei in ultimele 24 de ore, au anunțat duminica oficiali locali, transmite The Guardian. Potrivit AP, doua persoane au fost ucise și alte trei au fost ranite in regiunea Herson, dupa ce peste 100 de obuze au bombardat zona in weekend,…

- Kremlinul a declarat luni ca ambasada sa nu are inca informații despre cați cetațeni ruși din Israel care ar fi putut fi raniți sau uciși dupa atacul-surpriza lansat de Hamas din weekend, informeaza Reuters. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, vorbind in cadrul unui briefing de presa…

- Rusia a declarat ca a oprit miercuri unul dintre cele mai mari atacuri cu drone ucrainene de pana acum asupra vestului Rusiei, doborand aeronave fara pilot deasupra a cel puțin șase regiuni, transmite Reuters. Forțele rusești susțin și ca au distrus un atac naval ucrainean asupra peninsulei Crimeea.…