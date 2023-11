Stiri pe aceeasi tema

- Rusia isi mentine deschisa „fereastra" spre Europa in pofida „vremurilor dificile", a declarat vineri presedintele Vladimir Putin, informeaza dpa, potrivit Agerpres. Liderul de la Kremlin a subliniat ca Moscova are o „perioada dificila” cu elitele europene.Presedintele Vladimir Putin a declarat la un…

- Președintele Vladimir Putin a semnat, joi, o lege prin care retrage Rusia din tratatul global de interzicere a testelor cu arme nucleare, un pas condamnat de organizația care promoveaza aderarea la acest pact istoric de control al armelor, potrivit Reuters. Aceasta mișcare este o dovada a racelii profunde…

- Mai multe regiuni ale Ucrainei au fost atacate cu rachete și drone in noaptea de duminica spre luni. Rusia a folosit „arme balistice, rachete aeriene ghidate și drone de atac” in raidul nocturn care a vizat Ucraina, au anunțat reprezentanții forțelor aeriene de la Kiev, potrivit Sky News. Doua rachete…

- ”Ei isi vor continua sustinerea”, estimeaza adjunctului ministrului de Externe Andrei Riabkov, citat de agentia oficiala rusa de presa Tass. ”Nu trebuie sa credem ca s-a schimat ceva. Este doar spectacol pentru public, doar zgomot”, considera el. ”In principiu, concentrarea Washingtonului asupra sustinerii…

- Un moment de reculegere va fi ținut duminica in toata Ucraina in memoria militarilor morți in razboi. Atunci va fi Ziua Aparatorilor Ucrainei care este marcata pentru prima data pe 1 octombrie. Ucraina va pastra duminica un moment de reculegere in memoria militarilor care au murit in timpul razboiului…

- Pana la declanșarea razboiului dintre Ucraina și Rusia, Italia a fost puternic dependenta de aprovizionarea cu gaze din Rusia timp de decenii, fiind a doua țara dupa Germania. Acum intra in scena planul Mattei pentru Africa al premierului Giorgia Meloni. Acest plan pregatește terenul pentru o inversare…

- Cuba a descoperit o rețea de trafic de persoane care a forțat cetațeni cubanezi sa lupte pentru Rusia in razboiul din Ucraina, a anunțat luni Ministerul de Externe de la Havana, adaugand ca autoritațile lucreaza pentru a „neutraliza și dezmembra” rețeaua, transmite Reuters. In comunicatul Ministerului…