- Sustinerea Ucrainei in razboiul impotriva Rusiei este in interesul securitatii nationale a fiecarui stat membru al NATO, inclusiv al SUA, a declarat joi secretarul general al Aliantei, Jens Stoltenberg, potrivit AFP, citata de Agerpres.

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, afirma, marti, ca Alianta monitorizeaza indeaproape situatia din Orientul Mijlociu, cu ingrijorare pentru situatia din Gaza si zona inconjuratoare. ”Israelul are dreptul de a se auto-apara. In acelasi timp, protectia civililor este esentiala”, a transmis…

- NATO a inceput exercitii militare anuale care implica arme nucleare, a declarat luni un purtator de cuvant al Aliantei Nord-Atlantice.Pana la 60 de aeronave vor fi implicate in exercitiul "Steadfast Noon", care se va desfasura pana joi, saptamana viitoare. Ambarcatiunile implicate includ avioane de…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat marti, la New York, ca Ucraina are nevoie urgenta de aparare antiaeriana, inclusiv de munitie, piese de schimb si intretinere pentru sistemele pe care armata ucraineana le are deja, informeaza Reuters, preluata de Agerpres.

- Joi, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a vorbit despre prelungirea mandatului sau la șefia alianței. De asemenee, el a confirmat ca se va retrage din șefia NATO in luna octombrie 2024. Fiind intrebat daca aceasta este ultima extindere a mandatului sau, fostul prim-ministru norvegian a confirmat,…