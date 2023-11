Stiri pe aceeasi tema

- Armata ucraineana a semnalat vineri ca sunt in desfasurare "lupte violente" pe malul stang al fluviului Nipru, in partea din provincia Herson controlata de trupele ruse, unde trupele ucrainene ar fi reusit, conform Kievului, sa stabileasca mai multe capete de pod.

- Luptatorii ucraineni de pe linia frontului spun ca trupele nu numai ca au trecut in teritoriul ocupat de Rusia, dar au ocupat o poziție, aparent pentru prima data, pe malul estic (sau stang) al fluviului Nipru, aparat cu inverșunare, in regiunea Herson.

- Guvernul cubanez a afirmat luni ca a identificat o „retea de trafic” rusa care viza recrutarea de cubanezi pentru „operatiuni militare in Ucraina” si ca a initiat proceduri penale impotriva celor implicati, relateaza AFP si Reuters.