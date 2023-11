Stiri pe aceeasi tema

- Forțele ruse au efectuat atacuri asupra a 11 regiuni ale Ucrainei in ultimele 24 de ore, ucigand cel puțin doua persoane și ranind cel puțin șapte, au informat oficialii locali, vineri dimineața. In Donețk, atacurile rusești au ranit o persoana in Oleksandropil și una in Avdiivka, a raportat Administrația…

- Forțele ucrainene de aparare aeriana au respins un atac al dronelor rusești, informeaza Comandamentul Forțelor Aeriene ale Ucrainei. „De la ora 20:00, in zona de responsabilitate a comandamentului aerian „Est” din raioanele Dnipro și Krivii Rih, au fost distruse doua drone de tip Shahed- 131/136”, a

- Forțele Armate ale Federației Ruse au executat mai multe lovituri aeriene, cu rachete și artilerie in pozițiile in care erau concentrate trupele ucrainiene pe direcția sud Donețk. Rușii afirma ca au neutralizat aproximativ 140 de militari

- Forțele armate ale Ucrainei au respins zeci de atacuri rusești pe mai multe direcții. Dupa cum se menționeaza intr-un mesaj de pe pagina de Facebook a Statului Major al Forțelor Armate ale Ucrainei , peste 70 de ciocniri de lupta au avut loc in cursul zilei.

- Explozii in Zaporojie, a fost activata alarma de atac cu racheta in regiunile Dnipro și Zaporojie, Nikolaiev și Herson, potrivit unei postari pe Telegram a comandamentului Forțelor Aeriene ale Ucrainei

- Razboi in Ucraina, ziua 578. Forțele ruse continua sa atace duminica regiunea Herson din Ucraina, acolo unde doua persoane au murit și cel puțin noua au fost ranite, potrivit unei actualizari a autoritaților ucrainene.

- Razboi in Ucraina, ziua 565. Ministerul rus al Apararii susține ca unitațile sale de pe frontul de sud au respins atacurile Ucrainei in apropierea satului Robotyne, care a fost centrul luptei de cateva saptamani. Oficialii ucraineni lanseaza o imagine dif

- Cel putin sapte persoane au fost ucise si alte 110 au fost ranite in bombardamentul rus ce a lovit sambata dimineata centrul orasului Cernigau, in nordul Ucrainei, potrivit unui nou bilant comunicat de primarul interimar al orasului, informeaza AFP. „117 persoane au fost lovite in atacul terorist din…