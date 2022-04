Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 1 Gigantul energetic rus Gazprom spune ca a intrerupt toate livrarile de gaze atat catre Bulgaria, cat și catre Polonia, dupa ce ambele țari au refuzat sa plateasca in ruble, informeaza BBC. Anterior, furnizorii de energie din Polonia și Bulgaria au anunțat ca au primit notificari oficiale de…

- Razboi in Ucraina, ziua a 63-a. Vladimir Putin spune ca spera la o solutie diplomatica, dar bombardamentele continua. Noua strategie a rusilor vizeaza rutele pe care vine armamentul din Occident. Perspectiva ca Europa sa nu mai primeasca gaze rusesti ince

- O serie de explozii au fost auzite in primele ore ale zilei de miercuri in orașul rus Belgorod, in apropiere de granița cu Ucraina, a declarat guvernatorul regional Viaceslav Gladkov. Din primele informații, a luat foc un depozit de muniție din provincie, transmite Reuters. Gladkov a spus ca niciun…

- Mai multe explozii s-au auzit in orasul Belgorod, din Rusia, aflat la aproximativ 40 de kilometri nord de granita cu Ucraina, informeaza bbc.com, citand un oficial local. Guvernatorul regional Viaceslav Gladkov a precizat pe Telegram ca s-a trezit la ora 03.35 auzind explozii. El a precizat ca in timp…

- Un incendiu a izbucnit la un depozit de combustibilul din orașul rus Belgorod, situat in apropiere de granița cu Ucraina, a declarat guvernatorul regional Viaceslav Gladkov, la doua zile dupa ce provincia a fost zguduita de explozii la un depozit de arme,

- Incendiu la un depozit de petrol din Belgorod, o localitate din Rusia situata aproape de granita cu Ucraina, anunța Nexta. Doua persoane au fost ranite. Guvernatorul provinciei, Viaceslav Gladkov, susține intr-o postare facuta vineri dimineata pe canalul sau Telegram, ca incendiul a fost provocat de…

- Orașul rus Belgorod, aflat aproape de granița cu Ucraina, a fost zguduit marți seara de explozii deosebit de puternice. Incidentul a condus la rapoarte contradictorii din partea agențiile ruse de presa de stat privind cauza deflagrației. In vreme ce TASS vorbește despre un atac aerian ucrainean, RIA…

- UPDATE 5 Autoritațile din regiunea Lviv din vestul Ucrainei au raportat sambata trei explozii puternice in apropierea orașului, potrivit Reuters. Autoritațile au recomandat populației sa se adaposteasca. „Au avut loc trei explozii puternice langa Lviv din direcția Kryvchytsy, acum exista o avertizare…