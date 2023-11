Rusia iși intensifica atacurile pe linia frontului, in timp ce Kievul solicita Occidentului sa iși sporeasca livrarile de arme inainte de iarna, declara președintele ucrainean, Volodimir Zelenski. Rusia ataca in jurul orașelor Donețk, Kupyansk și Avdiivka. De luni de zile, niciuna dintre parți nu a obținut caștiguri teritoriale semnificative, dar atat Zelenski, cat și Kremlinul […] Articolul Razboi in Ucraina, ziua 628. Zelenski: Rusia iși intensifica atacurile in Ucraina, inainte de iarna a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .