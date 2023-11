Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Volodimir Zelenski i-a avertizat duminica pe ucraineni sa se pregateasca pentru noi valuri de atacuri rusești asupra infrastructurii pe masura ce se apropie iarna, transmite Reuters.

- Forțele armate ale Ucrainei au respins zeci de atacuri rusești pe mai multe direcții. Dupa cum se menționeaza intr-un mesaj de pe pagina de Facebook a Statului Major al Forțelor Armate ale Ucrainei , peste 70 de ciocniri de lupta au avut loc in cursul zilei.

- Pe uscat, contraofensiva trupelor ucrainene a avansat lent, dupa ce au dat peste formidabilele fortificații rusești. Pe mare, insa, povestea este una de succes. Trecand aproape neobservata, Ucraina a reușit sa distruga dominația ruseasca a Marii Negre, provocand un exod al navelor rusești din portul…

- Razboi in Ucraina, ziua 570. Ucraina va putea efectua mai multe atacuri asupra navelor rusești, a declarat pentru Reuters un ministru ucrainean care a jucat un rol cheie in construirea industriei de drone din țara.

- Incepand cu data de miercuri, 13 septembrie, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii impreuna cu Ministerul Apararii Nationale au impus restricții suplimentare de zbor in spațiul aerian limitrof graniței cu Ucraina.

- Occidentul trebuie sa se pregateasca pentru un razboi de lunga durata in Ucraina si pentru a face fata unei Rusii din ce in ce mai ostile chiar si dupa incetarea agresiunii sale militare impotriva țarii vecine, a avertizat seful Statului Major General al armatei cehe.

- Ucraina foloseste un sistem de rachete american conceput pentru a combate dronele trimise de Rusia, noteaza Bloomberg, potrivit news.ro.Rachetele Vampire, prescurtare de la Vehicle Agnostic Modular Palletised ISR Rocket Equipment, pot fi montate pe camioane si transporta fitiluri proiectate sa detoneze…

- Razboi in Ucraina, ziua 540. Un grup de mercenari privat rus, cunoscut sub numele de "Grupul Wagner", a fost inregistrat in Belarus ca o organizație educaționala, conform datelor publicate in Registrul de Stat Unificat al Persoanelor Juridice și Antrepren