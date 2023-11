Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean a dat asigurari joi ca are un plan de lupta prin care armata ucraineana sa elibereze anul viitor mai multe orase ocupate de Rusia in estul si sudul Ucrainei, in timp ce ministrul sau de externe Dmitro Kuleba a respins din nou orice armistitiu sau negocieri cu Moscova.

- Rusia a doborat in cursul noptii 19 drone aeriene ucrainene deasupra Marii Neagre si a Peninsulei Crimeea anexata, precum si alte trei in regiunile Kursk, Belgorod si Orel, a anuntat azi Ministerul Apararii de la Moscova. “Sistemele de aparare aeriana au distrus 19 drone ucrainene deasupra Marii Neagre…

- Razboi in Ucraina, ziua 570. Autoritațile instalate de Rusia in Crimeea au anunțat sambata ca intenționeaza sa vanda aproximativ 100 de proprietați ucrainene, inclusiv una aparținand președintelui Volodimir Zelenski, transmite Reuters.

- Fortele armate ucrainene au strapuns principala linie defensiva rusa din sud-estul tarii, aducand speranta unei revigorari a contraofensivei care a fost vazuta miscandu-se prea lent in cele trei luni de cand a inceput, scrie joi, 31 august, The Wall Street Journal . Parasutistii ucraineni se lupta in…

- Razboi in Ucraina, ziua 545.Rusia a sustinut ieri ca a distrus doua nave militare ucrainene in Marea Neagra, cele mai recente ciocniri maritime de cand a decis sa nu reinnoiasca acordul privind exportul de cereale ucrainene incheiat sub egida ONU si a Tur

- Razboi in Ucraina, ziua 545. Belgia a confirmat luni ca a inceput preparativele pentru a antrena piloti ucraineni in manevrarea avioanelor de lupta F-16 de fabricatie americana, transmite EFE.

- UPDATE 04:00 Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a dezvaluit intr-un discurs ca Rusia a atacat porturile ucrainene de 7 ori de la retragerea Moscovei din acordul privind cerealele. Cel mai recent atac cu drone asupra Regiunii Odesa a avut loc in noaptea de 16 spre 17 august. UPDATE 03:00 Regiunea…