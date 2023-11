O racheta rusa a avariat o nava civila aparținand Liberiei care intra intr-un port din Marea Neagra in regiunea Odesa, provocand moartea unei persoane și ranirea altor patru, au declarat, miercuri, oficiali ucraineni citați de Reuters. Dupa ce s-a retras din acordul mediat de ONU care garanta transportul in siguranța al cerealelor ucrainene prin Marea […] Articolul Razboi in Ucraina, ziua 623. Kievul afirma ca o racheta rusa a lovit o nava civila in Marea Neagra, o persoana a murit a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .