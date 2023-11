Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a indemnat miercuri Occidentul sa se ralieze poporului israelian așa cum a facut-o in jurul Ucrainei dupa invazia Rusiei și sa le arate ca nu sunt "singuri"."Recomandarea mea pentru lideri este sa mearga in Israel și sa sprijine oamenii, doar oamenii, nu…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnat un decret care prevede cheltuirea a cel putin 21,6% din Produsul Intern Brut al tarii din 2024 pe aparare, relateaza marti agentia Interfax Ucraina, preluata de Xinhua.Decretul prezidential, care face ca decizia Consiliului de aparare si securitate…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a sosit miercuri, in premiera, la sediul NATO de la Bruxelles, in cautare de mai multe sisteme de aparare antiaeriana, artilerie si munitie care sa ajute Ucraina sa treaca peste o noua iarna de razboi, relateaza Reuters.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a transmis celor peste 40 de lideri europeni reuniti joi in orasul spaniol Granada ca este increzator in continuarea sprijinului SUA pentru tara sa si a cerut asistenta si arme suplimentare pentru Ucraina in lupta acesteia contra agresorilor rusi, informeaza…

- Razboi in Ucraina, ziua 581: Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski a declarat marți, ca sancțiunile impuse Rusiei nu au fost suficiente pentru a opri „agresiunea” acesteia și a promis noi acțiuni ucrainene impotriva „statului terorist”.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, s-au angajat miercuri intr-un schimb de replici la distanta in fata Consiliului de Securitate al ONU, cu privire la dreptul de veto al Rusiei. Zelenski a acuzat Rusia ca „blocheaza” orice reglementare a conflictului…

- Razboi in Ucraina. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a implorat marți pe liderii mondiali reuniți la Adunarea Generala a ONU sa ramana uniți impotriva invaziei Rusiei și a declarat ca Moscova trebuie sa fie impinsa inapoi pentru ca lumea sa se poata intoarce la rezolvarea provocarilor globale…

- Consilierul lui Zelenski,Mihailo Podoliak, propune Romaniei sa doboarele dronele rusești de langa granițele sale, „pe o anumita raza”. „Desigur, nimeni nu se asteapta ca NATO sa invoce articolul 5 si sa intre in razboi cu Federația Rusa din cauza unei drone cazute pe un camp romanesc. Nu este cazul.…