Stiri pe aceeasi tema

- Forțele rusești, concentrate de saptamani intregi pe cucerirea orașului-cheie Avdiivka din estul Ucrainei, sunt acum hotarate sa captureze vasta sa uzina de cocsificare, a declarat primarul orașului, potrivit Reuters. Statul Major General al Ucrainei, intr-o informare publicata vineri seara, a spus…

- Rusia a lansat un atac masiv cu drone, in primele ore ale zilei de vineri, lovind infrastructura critica din vestul si sudul Ucrainei si distrugand case private si cladiri comerciale din Harkov, al doilea oras ca marime din Ucraina, au declarat oficialii ucraineni, citati de Reuters, potrivit news.ro.Fortele…

- Un șantier naval din regiunea Odesa a fost lovit de rachete rusești. Doua persoane au fost ranite, iar pagubele sunt importante, anunța guvernatorul ucrainean al regiunii, potrivit Reuters. Guvernatorul regiunii Odesa din sudul Ucrainei a anunțat ca doua persoane au fost ranite și cladirile au fost…

- Ucrainenii susțin ca au doborat 14 drone și o racheta lansate de ruși in noaptea de duminica spre luni. Totuși, resturile de la o drona doborata au avariat un depozit din portul Odesa la Marea Neagra, au anunțat luni oficialii, potrivit Reuters. Apararea antiaeriana a doborat noua drone Shahed de fabricație…

- Mai mulți oameni au fost raniți, inclusiv o femeie de 27 de ani și copilul ei de noua luni, intr-un atac rusesc asupra regiunii Herson din sudul Ucrainei, a anunțat guvernatorul ucrainean, potrivit Reuters. Anunțul a fost facut duminica. „Regiunea Herson a cunoscut o alta noapte groaznica”, a scris…

- Apararea antiaeriana a Ucrainei a doborat 24 din 29 de drone lansate de ruși in noaptea de miercuri spre joi, au anunțat joi oficialii ucraineni. Forța Aeriana a Ucrainei susține ca dronele au fost distruse in regiunile Odesa și Nikolaiev din sud, precum și in regiunea centrala Kirohovrad. „Inamicul…

- Un atac cu drone rusești asupra portului Ismail a provocat moartea unei persoane și a avariat infrastructura, a declarat guvernatorul regiunii Odesa, citat de Reuters. In timpul atacului de aproape trei ore, produs miercuri dimineața, mai multe instalații agricole și portuare au fost avariate și s-au…

- Un atac aerian de amploare a vizat nordul și vestul Ucrainei. Pagubele sunt importante și exista persoane ranite, au anunțat autoritațile ucrainene, potrivit Reuters. Rușii au lansat un atac aerian asupra regiunii Liov din vestul Ucrainei și a regiunii Volin din nord-vest, lovind mai multe cladiri,…