- UPDATE 5 Antonio Guterres, secretarul general ONU, a afirmat, marti, ca a avut o discutie sincera, in cadrul eforturilor pentru pace in Ucraina, cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, care a transmis ca Moscova este pregatita sa coopereze cu Natiunile Unite. „Ma aflu la Moscova ca mesager al pacii,…

- UPDATE 4 O a treia groapa comuna a fost gasita in apropiere de Mariupol, spune primarul orașului, Vadim Boichenko. Localnicii ar fi obligați sa sape gropi in schimbul alimentelor, adauga acesta. O a treia groapa comuna a fost gasita in apropiere de Mariupol, a declarat marți primarul orașului asediat…

- UPDATE 3 Agenția ONU pentru refugiați se așteapta ca aproximativ 8,3 milioane de persoane sa paraseasca Ucraina in acest an, revizuind in creștere estimarea anterioara. Peste 12,7 milioane de persoane și-au parasit locuințele in ultimele doua luni, dintre care 7,7 milioane de persoane s-au mutat in…

- UPDATE 1 Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, spune ca pericolul unui razboi nuclear este „real”, dar susține ca țara sa incearca sa reduca riscurile, anunța CNN. Ministrul de externe al Rusiei a insistat ca țara sa face eforturi pentru a reduce riscul unui razboi nuclear, dar a declarat…

- UPDATE 1 Dmitri Medvedev, vicepresedintele Consiliului de Securitate al Federatiei Ruse si unul dintre cei mai apropiati aliati ai presedintelui rus Vladimir Putin, a avertizat Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) ca, daca Suedia si Finlanda vor adera la organizatia militara, Rusia va…

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei intra in a doua zi a confruntarilor militare. Urmarește principalele știri despre evoluția conflictului pe PRESSALERT.ro UPDATE 19 Consiliul UE a decis blocarea activelor financiare detinute de presedintele rus, Vladimir Putin, si de ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov,…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, si-a exprimat in cursul unor convorbiri telefonice separate cu ministrii de externe rus si ucrainean, Serghei Lavrov, respectiv Dmitro Kuleba, profunda sa ingrijorare fata de tensiunile crescute intre Rusia si Occident legate de Ucraina, a