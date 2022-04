Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul din Ucraina a intrat in cea de-a 62 zi iar rușii spun ca nu e momentul pentru o incetare a focului. Doua rachete au lovit orașul Zaporojie, anunța administrația militara din Ucraina, potrivit CNN.

- O a treia groapa comuna a fost gasita in apropiere de Mariupol, spune primarul orașului, Vadim Boichenko. Localnicii ar fi obligați sa sape gropi in schimbul alimentelor, adauga acesta, relateaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- UPDATE 3 Agenția ONU pentru refugiați se așteapta ca aproximativ 8,3 milioane de persoane sa paraseasca Ucraina in acest an, revizuind in creștere estimarea anterioara. Peste 12,7 milioane de persoane și-au parasit locuințele in ultimele doua luni, dintre care 7,7 milioane de persoane s-au mutat in…

- UPDATE 1 Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, spune ca pericolul unui razboi nuclear este „real”, dar susține ca țara sa incearca sa reduca riscurile, anunța CNN. Ministrul de externe al Rusiei a insistat ca țara sa face eforturi pentru a reduce riscul unui razboi nuclear, dar a declarat…

- Suedia si Finlanda au convenit sa depuna simultan cereri de aderare la alianta NATO la mijlocul lunii viitoare, a anuntat presa nordica. Cotidianul finlandez Iltalehti a anunțat luni ca Stockholm „a sugerat ca cele doua tari sa isi exprime dorinta de a adera” in aceeasi zi, iar Helsinki a fost de acord…

- UPDATE 1 Dmitri Medvedev, vicepresedintele Consiliului de Securitate al Federatiei Ruse si unul dintre cei mai apropiati aliati ai presedintelui rus Vladimir Putin, a avertizat Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) ca, daca Suedia si Finlanda vor adera la organizatia militara, Rusia va…

- UPDATE 4 Papa Francisc a declarat ca amenințarea unui conflict global generat de invazia Rusiei in Ucraina ar trebui sa ii convinga pe toți ca a venit timpul ca omenirea sa aboleasca razboiul inainte ca acesta sa „aboleasca” omenirea. Papa s-a adresat duminica miilor de oameni aflați in Piața Sfantul…

- UPDATE Ucraina și Rusia au convenit asupra a doua coridoare umanitare duminica pentru evacuarea civililor, inclusiv de la Mariupol, informeaza Sky News. Ucraina și Rusia au convenit asupra a doua coridoare umanitare duminica pentru evacuarea civililor din zonele de pe linia frontului. Coridoarele vor…