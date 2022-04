UPDATE 3 Agenția ONU pentru refugiați se așteapta ca aproximativ 8,3 milioane de persoane sa paraseasca Ucraina in acest an, revizuind in creștere estimarea anterioara. Peste 12,7 milioane de persoane și-au parasit locuințele in ultimele doua luni, dintre care 7,7 milioane de persoane s-au mutat in interiorul țarii și peste 5 milioane care au fugit […] Articolul RAZBOI IN UCRAINA, ziua 62. Suedia și Finlanda vor sa adere simultan la NATO UPDATE 3 ONU se așteapta la 8,3 milioane de refugiați din Ucraina in acest an a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .