- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat ca Ucraina a facut "progrese excelente" in vederea aderarii la UE, cu cateva zile inainte de prezentarea unui raport cheie privind candidatura de aderare a Kievului, potrivit The Guardian.Aflata alaturi de presedintele Volodimir Zelenski,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sambata ca actualul conflict dintre Israel si miscarea islamista palestiniana Hamas "a deturnat atentia" de la razboiul dintre Ucraina si Rusia, informeaza AFP."Este evident ca razboiul din Orientul Mijlociu, acest conflict, deturneaza atentia",…

- Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat sambata (4 noiembrie) ca Ucraina a facut „progrese excelente” spre aderarea la UE, cu cateva zile inaintea unui raport cheie privind candidatura Kievului, potrivit Reuters. Stand alaturi de președintele Volodimir Zelenski, ea a spus ca…

- La sosirea la summitul Consiliului European de la Bruxelles, premierul ungar Viktor Orban a declarat joi ca respinge actualele planuri bugetare ale UE, in conditiile in care presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a spus ca va propune o revizuire a bugetului pentru ca UE sa poata finanta…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, l-a comparat joi pe presedintele rus Vladimir Putin cu gruparea islamista Hamas pentru ca primul doreste sa "stearga Ucraina de pe harta", in timp ce miscarea islamista palestiniana Hamas incearca sa "stearga

- Zelenski a sunat-o pe Ursula von der Leyen: Planul pus la cale de președintele Ucrainei și șefa Comisiei EuropenePresedintele ucrainean Volodimir Zelenski si presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au discutat luni despre posibile "coridoare" alternative pentru exportul de cereale din…

- Președintele Iohannis spune ca va fi creat un sistem de autorizare, astfel incat sa nu fie afectati fermierii din Romania. Iohannis a avut o intalnire cu presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen si vicepremierul bulgar, Mariya Gabriel, precizand ca…

- Forțele armate ucrainene fac progrese in direcția Novoprokopivka, localitatea de dincolo de Robotyne, in direcția Melitopol, afirma un purtator de cuvant militar citat de The Guardian. Capturarea localitații Robotyne a fost anunțata la inceputul acestei saptamani. Chiar daca se afla la doar cațiva kilometri…