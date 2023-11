Stiri pe aceeasi tema

- Forțele ruse, concentrate de saptamani intregi pe cucerirea orașului cheie Avdiivka din estul Ucrainei, sunt acum hotarate sa captureze vasta sa uzina de cocs, a declarat vineri primarul orașului.STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate de razboiul din Ucraina…

- Un șantier naval din regiunea Odesa a fost lovit de rachete rusești. Doua persoane au fost ranite, iar pagubele sunt importante, anunța guvernatorul ucrainean al regiunii, potrivit Reuters. Guvernatorul regiunii Odesa din sudul Ucrainei a anunțat ca doua persoane au fost ranite și cladirile au fost…

- Razboiul din Ucraina! Se dau lupte grele la Avdiivka. Fortele ruse s-ar pregati de un nou atacArmata rusa se pregateste sa-si "escaladeze" ofensiva impotriva orasului Avdiivka, din estul Ucrainei, a declarat miercuri primarul acestuia, la o saptamana dupa ce Moscova a inceput asaltul asupra acestui…

- Armata rusa, cu un grad ridicat de probabilitate, a lansat o ofensiva coordonata in mai multe direcții din estul Ucrainei, inclusiv asupra orașului Avdiivka, in regiunea Donețk, potrivit celui mai recent raport al serviciilor secrete britanice, citat de BBC și G4media . „Trupele rusești din Donețk…

- Forțele ruse și ucrainene au dus lupte aprige in jurul orașului Avdiivka din estul Ucrainei, dupa ce Moscova a lansat saptamana aceasta una dintre cele mai mari ofensive militare din ultimele luni. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca forțele ucrainene iși mențin pozițiile in a treia…

- Rușii au declașat un nou atac asupra Ucrainei. Au fost folosite 36 de drone, au anunțat cei de la Forțele aeriene ucrainene, citate de Reuters. Rușii au lansat in noaptea de luni spre marți 36 de atacuri cu drone asupra Ucrainei, au declarat reprezentanții Forțelor Aeriene ucrainene. Sistemele de aparare…

- Forțele ucrainene inainteaza in continuare in regiunea Zaporojie, din sudul Ucrainei. Obiectivul lor principal este capturarea rapida a fortareței Tokmak. Kievul a efectuat bombardamente intense asupra acestei zone in ultimele ore pentru a alunga trupele rusești. In același timp, artileria grea și aviația…

- Ucraina a declarat luni ca trupele sale au eliberat așezarea Robotyne din sud-estul țarii și ca incearca sa avanseze mai departe spre sud in contraofensiva lor impotriva forțelor rusești, relateaza Reuters. Armata ucraineana a declarat saptamana trecuta ca forțele sale au arborat steagul național in…