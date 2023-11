Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 616. Presedintele rus Vladimir Putin incearca sa profite de razboiul dintre Israel si Hamas pentru a reduce sprijinul Occidentului pentru Ucraina, unde fortele ruse vor castiga daca SUA vor inceta sa sprijine Kievul, au atentionat

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, incearca sa profite de razboiul dintre Israel si Hamas pentru a reduce sprijinul Occidentului pentru Ucraina, unde fortele ruse vor castiga daca SUA vor inceta sa sprijine Kievul, au atentionat, marti, doi ministri americani, informeaza AFP, citata de Agerpres.

- Chiar daca toata lumea privește cu ingrijorare mai mult spre conflictul armat dintre Israel lu gruparea terorista Hamas din Fașia Gaza, razboiul de la granița Romaniei, dintre Ucraina și Rusia, continua. Exploziile și atacurile din ambele parți nu se opresc, iar președintele Volodimir Zelenski a primit…

- Razboiul dintre Hamas și Israel a starnit reactii care dezvaluie o lume tot mai fragmentata, in care vocea tarilor occidentale devine o minoritate, tendinta care s-a accentuat de la conflictul din Ucraina, arata o analiza AFP, potrivit Agerpres.

- Hezbollah amenința ca va ataca pozițiile americane din Orientul Mijlociu daca ar interveni direct in conflictul dintre Israel și Hamas, noteaza The Times of Israel.„Palestina nu este Ucraina”, a spus un purtator de cuvant al gruparii teroriste libaneze intr-o declarație, dupa ce SUA au mutat navele…

- Rusia lui Putin se folosește și va „exploata” atacurile teroriste Hamas din Israel in folosul acțiunilor de propaganda ale Moscovei, cu scopul a reduce sprijinul financiar și militar al SUA și al Occidentului pentru Ucraina, se arata intr-o analiza a Institutului pentru Studiul Razboiului (ISW - Institute…

