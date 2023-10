Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: Cel putin sase persoane au fost ucise si 14 au fost ranite sambata seara, in urma atacurilor rusesti cu rachete asupra unui depozit postal in regiunea Harkov din nord-estul Ucrainei, transmite AFP.Presedintele Volodimir Zelenski a distribuit o inregistrare video pe retelele de socializare cu…

- Razboi in Ucraina, ziua 598. Avdiivka, o localitate cunoscuta și sub numele de "Poarta catre Donețk", a devenit centrul unor lupte extrem de dure, dupa ce armata rusa a declanșat o ofensiva in aceasta zona.

- Rusia a lansat un atac cu 38 de drone asupra Ucrainei, dar 26 dintre ele au fost interceptate și doborate. Incidentul a avut loc in noaptea de luni spre marți, pe malul ucrainean al Dunarii, in zona localitații Orlovka. Unele dintre aceste drone au cazut aproape de un bac cu romani care se indrepta…

- Atacurile forțelor ucrainene au continuat și joi dimineața, susțin rușii, care au anunțat ca au doborat drone in regiunile lor Belgorod și Briansk, dar și in Crimeea, unde circulația pe podul Kerci a fost suspendata. De asemenea, ministerul Apararii de la Moscova spune ca dronele navale ucrainene au…

- Imaginile surprinse de sateliții civili și devenite virale pe rețelele sociale arata cum rușii și-au „anvelopat” pur și simplu bombardierele strategice de la baza aeriana Engels, din regiunea Saratov, aflata la peste 700 de kilometri de granița cu Ucraina. Mai exact, rușii au pus anvelope de mașina…

- Rusia anunța distrugerea unei nave de recunoaștere ucrainene in Marea Neagra. Atacurile se inmulțesc dupa retragerea Moscovei din acordul privind exportul cerealelor ucrainene. In plus, doua drone ucrainene se prabușesc in Marea Neagra dupa un atac dinspre Ucraina, conform Ministerului rus al Apararii.STIRIPESURSE.RO…

- FSB presiuni pentru demiterea ministrului apararii, Serghei Șoigu, și pe șeful Statului Major General Valery Gerasimov. Potrivit lui Ivan Stupak, expert al Institutului Ucrainean pentru Viitor, Putin nu va face niciodata aceste schimbari și exista mai multe motive pentru care nu va face schimbarea

- Trei civili au fost uciși, iar alte noua persoane au fost ranite in regiunea Harkov din Ucraina, in urma unui atac cu rachete rusești asupra unui sat apropiat de Kupiansk. Inițial, satul Kruliakivka a fost lovite de patru bombe aeriene ghidate, iar ulterior, dupa sosirea polițiștilor și a echipei de…