- Serviciul ucrainean de frontiera a anuntat ca foloseste drone in eforturile de a preveni fuga in strainatate a barbatilor care incearca sa se sustraga mobilizarii in armata pentru a nu fi trimisi pe front in razboiul cu Rusia.

- Germania a furnizat Ucrainei un al treilea sistem puternic de aparare aeriana IRIS-T, in timp ce țara se pregatește pentru un alt posibil atac cu rachete rusești in aceasta iarna, relateaza dpa. Sistemul a fost predat in aceasta saptamana, a declarat Ministerul Apararii de la Berlin. Ministrul apararii,…

- Romania va avea instalat, „cat mai curand posibil”, un sistem modern de aparare antidrona, au transmis surse guvernamentale, vineri, 20 octombrie.Țara noastra va primi acest sistem in baza unui acord „G to G” incheiat cu un stat partener, cu acordul NATO, a relatat Agerpres. Practic, impreuna cu NATO,…

- Cancelarul german Olaf Scholz a promis Kievului inca un sistem de aparare aeriana Patriot in iarna care vine, dupa o intalnire in Spania cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski. Intarirea apararii aeriene a Ucrainei cu sistemul Patriot „este cel mai necesara in acest moment”, a declarat Scholz…

- Forțele Aeriene ale Ucrainei au detectat lansarea mai multor grupuri de drone de atac din regiunea Peninsulei Crimeea (ocupata) și Primorsko-Akhtarsk (Federația Rusa) pe direcția mai multor regiuni ale Ucrainei

- Razboi in Ucraina, ziua 554. Forțele ruse de aparare aeriana anunta ca au doborat miercuri o racheta ucraineana deasupra estului Crimeei și doua drone peste regiunea Bryansk, care se invecineaza cu nord-estul Ucrainei, au declarat oficialii ruși.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a multumit Germaniei si cancelarului german Olaf Scholz pentru furnizarea a inca doua lansatoare pentru sisteme de aparare aeriana Patriot, relateaza dpa, citat de Agerpres."Acest lucru este foarte important", a spus Zelenski in discursul sau rostit sambata…

- Ucraina inregistreaza "rezultate semnificative" datorita sistemelor de aparare americane Patriot și germane IRIS-T, in ciuda zecilor de atacuri ale Rusiei din ultima saptamana cu rachete și drone, a declarat duminica seara președintele Volodimir Zelenski, in discursul sau video adresat națiunii, informeaza…