- Al treilea sistem puternic de aparare aeriana IRIS-T a fost furnizat in aceasta saptamana Ucrainei din partea Germaniei, informeaza Mediafax, care preia dpa.Sistemul a fost predat in aceasta saptamana, a declarat Ministerul Apararii de la Berlin.Ministrul Apararii, Boris Pistorius, a subliniat sprijinul…

- Romania va instala un sistem de aparare impotriva dronelor la granița pentru a se apara de dronele folosite de Rusia in Ucraina și care ajung pe teritoriul sau, au declarat vineri surse guvernamentale. Sistemul se va baza pe tehnologia dezvoltata de mai multe state membre NATO, potrivit surselor citate.…

- Cancelarul german Olaf Scholz a promis Kievului inca un sistem de aparare aeriana Patriot in iarna care vine, dupa o intalnire in Spania cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski. Intarirea apararii aeriene a Ucrainei cu sistemul Patriot „este cel mai necesara in acest moment”, a declarat Scholz…

- Germania intentioneaza sa furnizeze Ucrainei noi sisteme de aparare aeriana pentru a ajuta Kievul sa protejeze navele cu cereale de posibilele atacuri rusesti, informeaza Bloomberg citand surse guvernamentale, nooteaza Agerpres. Potrivit acestor surse, care au dorit sa isi pastreze anonimatul, Germania…

- Germania va furniza Ucrainei un nou pachet de ajutor in valoare de 400 de milioane de euro, dar inca nu a decis cu privire la livrarea de rachete Taurus cu raza lunga de actiune, cerute cu insistenta de Kiev, a anuntat luni ministrul Apararii, Boris Pistorius, relateaza AFP. Aceasta noua transa de ajutor…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a multumit Germaniei si cancelarului german Olaf Scholz pentru furnizarea a inca doua lansatoare pentru sisteme de aparare aeriana Patriot, relateaza dpa, citat de Agerpres."Acest lucru este foarte important", a spus Zelenski in discursul sau rostit sambata…

- Ministrul german al Apararii, Boris Pistorius, continua sa se opuna furnizarii de rachete de croaziera Taurus catre Ucraina. „Nu este prioritatea noastra in acest moment”, a spus politicianul SPD, joi, in timpul unei vizite la Brigada de Munte din Bad Reichenhall, Bavaria.