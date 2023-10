Stiri pe aceeasi tema

- Forțele Armate ale Federației Ruse au executat mai multe lovituri aeriene, cu rachete și artilerie in pozițiile in care erau concentrate trupele ucrainiene pe direcția sud Donețk. Rușii afirma ca au neutralizat aproximativ 140 de militari

- Casa Alba, Uniunea Europeana și cațiva lideri europeni au condamnat atacul cu racheta al Rusiei din 5 octombrie asupra unei cafenele din satul Hroza din regiunea Harkov, care s-a soldat cu peste 50 de decese. Atacul a distrus o cafenea și un magazin alimentat. Este cel mai mortal atac in randul civililor…

- Cel putin 48 de persoane au fost ucise intr-un atac rus care a lovit un magazin alimentar intr-un sat din regiunea Harkov, in estul Ucrainei, a anuntat joi presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, informeaza AFP. Cel putin ’48 de persoane au fost ucise’ in acest sat situat langa orasul Kupiansk, nu…

- Zeci de atacuri aeriene lansate de ruși au vizat mai multe regiuni din Ucraina in noaptea de duminica spre luni. O persoana a murit, iar doi copii și cațiva adulți au fost raniți in timpul bombardamentelor. Rușii au lansat 71 de atacuri in ultimele 24 de ore, „vizand cartierele rezidențiale”, dar și…

- Ucraina se va confrunta in curand cu a doua iarna de razboi, iar campaniile indraznețe de acum un an, care au inregistrat caștiguri semnificative la Harkov și Herson, par o amintire indepartata.

- Razboi in Ucraina, ziua 578. Forțele ruse continua sa atace duminica regiunea Herson din Ucraina, acolo unde doua persoane au murit și cel puțin noua au fost ranite, potrivit unei actualizari a autoritaților ucrainene.

- Razboi in Ucraina, ziua 536. Contraofensiva ucraineana care a inceput in iunie a avut pana acum caștiguri modeste, insa pierderile au crescut foarte mult, potrivit marturiilor soldaților ucraineni.

- Morți și raniți. Arme chimice au fost folosite contra militarilor ucraineni Noi atacuri cu rachete ale rușilor au avut loc luni noaptea in apropierea liniei de front din regiunea Donețk. Vizați au fost civilii din localitatea Pokrovsk. Atacul s-a soldat cu pagube materiale importante și cu numeroase…