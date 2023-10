Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat joi seara, in discursul sau zilnic catre natiune, organizarea in cursul acestei luni a unei „reuniuni internationale majore” in insula Malta cu privire la formula sa de pace, o propunere in zece puncte pentru a pune capat razboiului, care prevede retragerea…

- Presedintele francez Emmanuel Macron l-a asigurat miercuri pe omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski ca revenirea conflictului israeliano-palestinian in centrul atentiei internationale nu va afecta sprijinul europenilor pentru Ucraina, relateaza AFP. „Multiplicarea crizelor nu va slabi in niciun…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și soția sa, Olena, au sosit la Casa Alba, unde au fost intampinați de președintele Joe Biden și de soția sa, Jill. Este a sasea intalnire dintre cei doi șefi de stat. Totodata, este a treia vizita a lui Zelenski la Washington in timpul actualei administratii…

- Rusia a renuntat la acord in iulie, la un an dupa ce a fost negociat de ONU si Turcia, plangandu-se ca propriile sale exporturi de alimente si ingrasaminte se confrunta cu obstacole si ca o cantitate insuficienta de cereale ucrainene ajunge de fapt in tarile care au nevoie. “Cand toate actiunile necesare…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski il numește pe Rustem Umerov in funcția de ministru al apararii, spune el, in locul lui Oleksii Reznikov, potrivit dpa. „Am decis sa il inlocuiesc pe ministrul ucrainean al Apararii. Oleksii Reznikov a experimentat mai mult de 550 de zile de razboi pe scara larga.…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri ca spera ca in toamna acestui an sa poata fi organizat un „summit de pace” care sa puna capat razboiului pornit de Rusia contra tarii sale si a estimat ca discutiile care se vor desfasura saptamana aceasta in Arabia Saudita sunt un pas in…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a descris ziua de duminica drept „o zi buna, o zi puternica” pe front, in special in apropiere de Bakhmut, unde forțele ucrainene spun ca recupereaza terenul pierdut cand forțele rusești au cucerit orașul, in luna mai, relateaza Reuters. Un oficial ucrainean…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat ca Marea Neagra nu aparține Rusiei, amintind Moscovei ca in zona respectiva se mai afla Ucraina, Turcia, Romania și Bulgaria. Potrivit Ukrinform, liderul ucrainean a facut declaratia respectiva in cadrul celei de-a 14-a editii a Aspen Security Forum,…