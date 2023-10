Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria cultiva legaturi mai stranse cu Rusia decat alte state UE si este vazuta drept principalul potential oponent la o decizie ce urmeaza sa fie luata in decembrie in legatura cu deschiderea negocierilor de aderare cu Kievul, ceea ce ar necesita sprijinul unanim al celor 27 de membri ai Uniunii.…

- Sistemele de aparare aeriana ale Ucrainei au doborat 16 din cele aproximativ 30 de drone pe care Rusia le-a lansat pe teritoriul ucrainean in cursul nopții, transmite Reuters. Forțele Aeriene ucrainene au precizat pe Telegram ca dronele au fost lansate din direcțiile sud, sud-est și nord. Autoritațile…

- Rușii au torturat unele victime ucrainene pana la moarte, susține un investigator ONU, potrivit Reuters.Metodele de tortura ale rușilor in timpul ocupației din anumite parți ale Ucrainei au fost atat de brutale incat unele victime au murit, a declarat luni Erik Møse, președintele Comisiei de ancheta…

- Rusia și Ucraina se vor confrunta luni in fața Curții Internaționale de Justiție intr-un caz care se concentreaza in jurul afirmațiilor Moscovei ca invazia sa in Ucraina a fost facuta pentru a preveni genocidul, scrie Reuters. Ucraina a adus cazul in fața celei mai inalte instanțe a Națiunilor Unite…

- Cuba a descoperit o rețea de trafic de persoane care a forțat cetațeni cubanezi sa lupte pentru Rusia in razboiul din Ucraina, a anunțat luni Ministerul de Externe de la Havana, adaugand ca autoritațile lucreaza pentru a „neutraliza și dezmembra” rețeaua, transmite Reuters. In comunicatul Ministerului…

- Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Rusiei a acuzat un fost angajat al consulatului SUA din Extremul Orient rus de strangere de informatii asupra razboiului din Ucraina si asupra altor aspecte in favoarea Washingtonului, informeaza luni Reuters si TASS. Suspectul, Robert Sonov, ar fi transmis unor…

- Rusia se regrupeaza in partea de est a Ucrainei, pe care o controleaza, pentru a relua ofensiva, a declarat vineri general-colonelul Oleksandr Sirski, comandant al fortele terestre ale armatei ucrainene, informeaza Reuters, citat de Agerpres.ro. „Dupa o luna de lupte aprige si pierderi semnificative…

- In plin razboi dintre Rusia și Ucraina, SUA vor ajuta Australia sa-si intensifice productia de rachete (oficiali)Washingtonul isi va consolida stocul de arme ajutand Australia sa construiasca o industrie de productie de rachete, au declarat oficiali dupa discutii la nivel inalt intre cele doua tari…