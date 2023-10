Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a apreciat ca vizita sa surpriza la sediul NATO din Bruxelles este esentiala pentru a organiza rezistenta Ucrainei in aceasta iarna, au transmis AFP si DPA, preluate de Agerpres. Kievul se teme de o noua campanie de bombardamente ruse asupra infrastructurii…

- Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, a avut astazi, la Palatul Victoria, o intrevedere cu presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, in contextul vizitei inaltului oficial ucrainean la Bucuresti. Potrivit unui comunicat remis de guvern, cei doi demnitari au avut un schimb de opinii privind demersurile…

- Romania va sprijini Ucraina, inclusiv militar, cat va fi nevoie, spune președintele Klaus Iohannis dupa discuțiile cu omologul ucrainean, Volodimir Zelenski. Șeful statului roman spune ca „securitatea Ucrainei inseamna și securitatea Romaniei”. „Aceasta vizita are un caracter istoric pentru relația…

- Klaus Iohannis, Marcel Ciolacu, Nicolae Ciuca și Alfred Simonis sunt doar cațiva dintre oamenii politice pe care ii va intalni președintele Ucrainei in vizita sa in Romania. Vizita este programata sa aiba loc maine și va dura o zi. De asemenea, Volodimir Zelenski va avea și un discurs in fața plenului…

- UPDATE 01:00 Rusia bombardeaza trei localitati din regiunea SumiTrupele ruse au intensificat loviturile de artilerie asupra regiunii Sumi. Trei localitati de granita au fost vizate de rusi. Oficialii regionali au inregistrat 34 de explozii in urma bombardamentelor. UPDATE 00:48 Zelenski: Peste 100…

- Razboi in Ucraina, ziua 581: Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski a declarat marți, ca sancțiunile impuse Rusiei nu au fost suficiente pentru a opri „agresiunea” acesteia și a promis noi acțiuni ucrainene impotriva „statului terorist”.

- Razboi in Ucraina, ziua 574. Președintele Klaus Iohannis a avut miercuri seara o intrevedere cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și viceprim-ministrul Republicii Bulgaria, Mariya Gabriel, la

- Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, i-a cerut premierului Ucrainei, Denys Shmyhal, ca statul ucrainean sa respecte drepturile etnicilor romani, astfel incat romanii din Ucraina sa beneficieze exact de aceleași drepturi și libertați de care se bucura membrii minoritații ucrainene din Romania. “Vizita…