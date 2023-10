Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria incearca sa salveze contactele bilaterale ungaro-ruse in contextul unor tensiuni internationale importante, i-a spus Viktor Orban lui Vladimir Putin, la o intalnire inainte de inceperea summitului Noilor Drumuri ale Matasii. Putin met with Orban in Beijing. Orban said he is trying to „save whatever…

- UPDATE 6:30 – Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a ajuns in China Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, a sosit la Beijing, a anuntat luni Moscova, inaintea unei vizite asteptate in China a presedintelui rus, Vladimir Putin, cu ocazia celui de-al treilea forum al Noilor drumuri ale matasii, relateaza…

- Vladimir Putin a comentat raportul unei comisii a Congresului SUA care a recomandat autoritaților americane sa se pregateasca pentru un razboi simultan cu Rusia și China, scrie Meduza.Intr-un interviu cu un corespondent al programului „Moscova. Kremlinul. Putin” Președintele Federației Ruse i-a spus…

- Rusia urmareste in conflictul din Ucraina sa "construiasca o noua lume" lipsita de "hegemonia" occidentala, a declarat joi presedintele rus Vladimir Putin, care a acuzat Occidentul ca si-a pierdut simtul masurii si al realitatii refuzand cu o atitudine "aroganta" orice compromis, consemneaza agentiile…

- Orice incercare de a rezolva criza din Ucraina trebuie sa tina cont de interesele Rusiei si sa includa participarea acesteia, au declarat miniștrii de externe de la Moscova și Beijing, in cadrul vizitei pe care Wang Yi o face in Rusia. Potrivit lui Serghei Lavrov, incercarile de a soluționa criza din…

- De la inceputul razboiului sangeros purtat de Rusia in Ucraina, doar cațiva oligarhi ruși au condamnat invazia armatei Kremlinului in statul vecin. Printre aceștia se numara Arkadi Voloj, co-fondatorul Yandex (Google-ul rusesc) care a numit razboiul o "invazie barbara", bancherul miliardar Oleg Tinkov,…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a denuntat marti, pe fondul criticilor privind invazia rusa in Ucraina, "aventurile geopolitice neocoloniale" ale statelor occidentale, pledand pentru un sistem mondial multipolar, in care natiunile sa isi protejeze interesele, informeaza Mediafax."In multe zone…

- Razboi in Ucraina. Rusia este pregatita sa revina in acordul privind exporturile de cereale ucrainene daca cererile sale vor fi indeplinite “in totalitate”, a declarat miercuri presedintele rus Vladimir Putin, subliniind ca fara aceasta prelungirea acordului “nu mai are sens”, potrivit AFP.